Sport Ammerthal

02.05.2017

10

0 02.05.201710

Der VfB Eichstätt gilt als einer der ganzen heißen Kandidaten im Hinblick auf den direkten Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Heute um 18.30 Uhr tritt der Titelaspirant bei der DJK Ammerthal an, nachdem die Partie am 19. März buchstäblich ins Wasser fiel.

Es ist zugleich das letzte Nachholspiel in der Bayernliga Nord, die Tabelle ist danach endgültig begradigt. Würden hier die Eichstätter (61 Punkte) als Sieger vom Platz gehen, würde die Elf von Trainer Markus Mattes den ersten Platz einnehmen und sie hätten alle Trümpfe in der Hand, den Traum vom Aufstieg perfekt zu machen.Mit solchen Angelegenheiten beschäftigt man sich in Ammerthal nicht. Hier steht nur der Klassenerhalt im Vordergrund, der ja rein rechnerisch immer noch nicht eingedeckelt ist. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Press muss sich gegenüber dem mageren Auftritt zuletzt gegen den TSV Aubstadt schon gewaltig steigern, um nicht das nächste Waterloo zu erleben. Aubstadt erwies sich zwar als überaus starker Gegner, aber die DJK tat in allen Belangen auch entschieden zu wenig, um sich auf eigenem Platz eine derartige Abreibung zu ersparen. Mit der 0:4-Niederlage war man am Ende sogar noch gut bedient."Uns fehlt derzeit etwas das Konkurrenzdenken in der Mannschaft, die es aber auch schon mehrmals bewiesen hat, dass sie auch ganz anders zu Werke gehen kann. Ich erwarte jetzt nach der wenig überzeugenden Vorstellung von meinem Jungs dass sie beim Kracher gegen Eichstätt wieder ein anderes Gesicht zeigen", so Press.Vor allem die richtige Einstellung wird den Ausschlag geben, um die Mannen von Trainer Markus Mattes in Verlegenheit zu bringen. Eichstätt hat Platz eins im Visier, dementsprechend motiviert werden die Oberbayern auftreten.Für die DJK gilt daher die Köpfe wieder nach oben zu strecken um den ambitionierten Gast einen heißen Tanz zu liefern. Der VfB hat mit Fabian Eberle (20 Saisontore) und Florian Grau (17) zwei echte Kanoniere in den eigenen Reihen, die natürlich maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Eichstätter haben. Eine Kostprobe deren Gefährlichkeit gab es schon beim deren spektakulären 6:3-Hinspielsieg, bei dem beide zusammen fünf Tore erzielten. Aber die Mannschaft um Torwart Marcel Schumacher, der diesmal wieder zwischen den Pfosten steht, sollte sich auch auf ihre eigenen Stärken besinnen, um wieder in die Erfolgsspur einzubiegen. Es wäre eine gute Gelegenheit ein dickes Ausrufezeichen zu setzen. Ob Press in dieser brisanten Partie rotiert, wird sich zeigen. Entscheidend wird jedenfalls sein dass sich jeder einzelne Akteur an die Vorgaben hält, nur dann ist auch eine Überraschung möglich.