03.03.2017

Schon zum fünften Mal organisieren der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) und das Hilfswerk Misereor gemeinsam die Solibrot-Aktion. Der KDFB-Zweigverein Ammerthal ist mit dabei und freut sich, dass sich die Bäckerei Johann Weber wieder bereiterklärt hat, bis Karsamstag, 15. April, Solibrot zu backen und zu verkaufen.

Diese Brotmischung besteht aus 30 Prozent Hirse, gerechnet auf den Mehlanteil. Hirse gilt als sehr gesund. Der Kauf dieses Brotes soll ein Zeichen von Solidarität für Benachteiligte auf aller Welt sein. Heuer geht es vor allem um Frauen in Timor Leste. Ein Staat, in dem Frauen einen geringen Sozialstatus haben und häusliche Gewalt gegen Frauen toleriert wird. Der Laib Solibrot kostet zwei Euro, davon gehen 50 Cent an die Frauen und Familien in Timor Leste.Die Bäckerei Weber gibt zusätzlich von ihrem Anteil pro Solibrot noch 20 Cent mit ab. Im Gottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr stellen Mitglieder des Frauenbundes die Aktion vor.