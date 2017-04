Vermischtes Ammerthal

23.04.2017

Dieser Wechsel ist ein Stich ins schwarz-blaue Herz: Mit Ralph Egeter verlässt eine Galionsfigur die SpVgg SV Weiden. Ein Leistungsträger, der über Jahre hinweg maßgeblich am sportlichen Erfolg der Mannschaft beteiligt war.

Der Durchmarsch von der BOL bis in die Bayernliga wäre ohne seine 105 erzielten Treffer in 195 Punktspielen seit der Saison 2009/10 wohl so nicht möglich gewesen. Egeter hat sich aber nicht nur als unumstrittener Rekordtorschütze um den nach einer verheerenden Insolvenz im Dezember 2010 neu gegründeten Klub verdient gemacht. Ihm gebühren auch Dank und Anerkennung für seine Vereinstreue in schwierigen Zeiten. Dafür, dass er damals als 20-jähriges Sturmtalent den Lockungen der Konkurrenz widerstand, in Weiden blieb und als Leitwolf mithalf, wieder eine schlagkräftige Truppe zu formen.Dass Egeter nun eine neue Herausforderung sucht, ist ihm nicht vorzuwerfen. Nach so vielen Jahren engagierter Arbeit am Wasserwerk ist eine Portion Egoismus allemal erlaubt. Die DJK Ammerthal darf sich auf einen Vollblut-Fußballer freuen. Einer, der mit 26 Jahren im besten Fußballeralter und hungrig auf Erfolge ist.Für die SpVgg SV wird dagegen die Lücke, die Egeter hinterlässt, nur schwer zu schließen sein. Das zeigt bereits der sportliche Absturz in der laufenden Saison. Ohne die Tore des seit vielen Monaten verletzten Egeter sind die Schwarz-Blauen massiv in den Abstiegskampf verwickelt.alfred.schwarzmeier@oberpfalzmedien.de