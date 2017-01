Vermischtes Ammerthal

29.01.2017

4

0 29.01.2017

Wer Kindertageseinrichtungen auch in Zukunft professionell führen möchte, braucht qualifizierte Leitungskräfte. Umso mehr freute es Pfarrer Klaus Haußmann, dass die Leiterin der Ammerthaler St.-Nikolaus-Kita, Anita Klatzl, die Zusatzausbildung "Qualifizierte Leiterin" mit Bravour absolviert hat. In zehn Blockkursen haben die Teilnehmerinnen das Rüstzeug für künftige Herausforderungen erhalten und weitreichende Kompetenzen in den Bereichen Religionspädagogik, Persönlichkeits- oder Organisationsentwicklung behandelt. Am Ende der zweijährigen Ausbildung standen ein Transferbericht und eine mündliche Prüfung.

Bei der Abschlussveranstaltung war neben Pfarrer Haußmann auch Bürgermeisterin Alexandra Sitter dabei, die sich beide sehr freuten, dass die Ammerthaler Kita auf so hohem Niveau ist.