Vermischtes Ammerthal

16.01.2017

Die Christbaumversteigerung der DJK war wieder einmal ein absoluter Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde.

Die beiden Versteigerer, Peter Haller und Robert Weiß, zogen alle Register, um die zahlreichen Gutscheine, Torten, Bratwürste, Brotkuchen und Überraschungspakete unters Volk zu bringen. Im brechend vollen DJK-Sportheim begann das Spektakel um 18 Uhr und zog alle Gäste, Gönner und Sponsoren bis nach 23 Uhr in seinen Bann.Der Reinerlös fließt vollständig in die Jugendarbeit der DJK. Mit dem Geld werden die E-, F- und G-Jugend des Vereins sowie die A-, B-, C- und D-Jugend der JFG Amberg-Sulzbach West 08 finanziell unterstützt.