Vermischtes Ammerthal

29.05.2017

29.05.2017

Diese Partnerschaft hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel - aber sie ist höchst lebendig: Bürgermeister Shimon Sousan und elf Freunde aus Modiin/Israel haben die Gemeinde Ammerthal besucht. Aber nicht nur sie.

(oe) Die Partnerschaft zwischen Ammerthal und Hevel Modiin/Israel ist bereits im August 1989 besiegelt worden. Bis heute pflegen beide Gemeinden einen regen Austausch, ganz aktuell mit einem Besuch der Israelis bei ihren Oberpfälzer Freunden. Der Verein zur Förderung der Partnerschaft Ammerthal-Modiin (Modiin-Verein) hatte ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Mitglieder begleiteten und betreuten die Partner. Viele Vereine und Sponsoren unterstützten sie dabei - und zeigten damit die Verbundenheit zu der Partnerschaft.Höhepunkt des Begrüßungsabends im Stodlwirt Ammerthal, wo die Frauen des Vereins ein tolles Büfett aufbauten, war eine umfassende Bilderpräsentation über den Jugendaustausch 2016. Die Nachwuchsarbeit und der jährlich wechselnde Austausch seien das Herzstück der Verbindung, sagte Modiin-Vereinsvorsitzender Gerhard Doerfler.Die Delegation war von dem Zehn-Tage-Programm begeistert. Mitglied Rüdiger Rühl führte die Gäste nach Nürnberg und besuchte mit ihnen das Museum "Memorium Nürnberger Prozesse". Im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes mussten sich 1945 und 1946 die führenden Vertreter des Nazi-Regimes vor einem internationalen Gericht verantworten.Im Ammerthaler Rathaus empfingen Bürgermeisterin Alexandra Sitter und Landrat Richard Reisinger Bürgermeister Shimon Sousan und seine Begleiter. Sousan erneuerte die Einladung einer Jugendgruppe nach Israel im August sowie zu einem Delegationsbesuch im nächsten Jahr. Einen weiteren Empfang gab es in der Schule. Rektorin Elvira Rückerl und die Lehrer hatten ein Theaterstück eingeübt, sangen Lieder und überraschten die Gäste mit hebräischen Sätzen. Eine Stadtführung durch Amberg gab Einblick in dessen jüdische Geschichte.Der gute Kontakt zur israelitischen Kultusgemeinde zeigte sich am Shabatt. Rabbiner Elias Dray kam extra von Berlin nach Amberg und lud Ammerthaler und Modiiner zu einer Shabattfeier ein. Bei einem Naturtag ging es mit Pferdekutschen von Stefan Hofmann (Ehringsfeld) durch die Wälder und über Wiesen. In Edelsfeld bestaunte man die Bio-Rinderherde der Familie Heldrich. Ein Ausflug nach Bamberg und zum Gemeinschaftsabend in Götzendorf gehörten ebenso zum Programm wie Fahrten nach München und Dachau. Im bayerischen Landtag empfing MdL Harald Schwartz die Delegation.