Vermischtes Ammerthal

21.03.2017

Blauer Himmel, strahlende Sonne und Temperaturen um die 17 Grad - den ersten richtigen Frühlingstag hat die dritte Klasse der Grundschule Ammerthal passend für ihre Aktion "Strom von der Sonne" genutzt. Schließlich trägt die Einrichtung den Titel "Energieschule" und thematisiert auch vor diesem Hintergrund seit zwei Jahren verstärkt den Bereich Nachhaltigkeit und Energiewende.

Die Kinder hatten sich zusammen mit Lehrerin Brigitte Schröpf und Lehramtsanwärterin Miriam Weigert in den vergangenen Wochen mit diesem Thema beschäftigt. Dabei legten sie besonderes Augenmerk auf die Solarenergie, denn auch auf dem Dach der Schule gibt es eine Photovoltaikanlage, die eine große Menge Strom produziert. Die Buben und Mädchen können die Erträge an einer Anzeigetafel in der Aula mitverfolgen. Um bei ihren Mitschülern Interesse für ihre Aktion zu wecken, hatten die Drittklässler im Pausenhof eine Ausstellung aufgebaut.Das umfangreiche Material dafür wurde vom Solarenergie-Förderverein zur Verfügung gestellt. Die Kinder demonstrierten die Stromerzeugung durch Module anhand eines Windrades und zeigten eine Vielzahl an Solarspielzeug: Autos, Drehscheiben, kleine Ventilatoren, ein Radio, einen Springbrunnen und eine große elektrische Eisenbahn.Jeder konnte sich umschauen und testen. Wer wollte, durfte auch das Solarstrom-Puzzle zusammensetzen. So war es den Kindern gelungen, andere Klassen in einer "coolen Pause" zur Weiterarbeit an diesem Thema zu motivieren.