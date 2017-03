Vermischtes Ammerthal

Der Posten der Vorsitzenden bleibt bei der Siedlergemeinschaft Ammerthal weiter in den Händen von Anita Knorr. Sie wurde bei der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt.

Stolz auf Erfolge

Abschied mit Dank

Vorstand Vorsitzende: Anita Knorr Stellvertreter: unbesetzt



Schriftführerin: Silvia Helb



Kassenverwalterin: Gisela Koberstein



Beiräte: Mark Evans, Erna Kraus, Anneliese Richter und Roland Uschold



Kassenprüfer: Thomas Dockter und Martin Englhard



Gerätewart: Arnold Knorr

Nach einem Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, den Pfarrer Klaus Haußmann in der Pfarrkirche St. Nikolaus zelebrierte, trafen sich die Mitglieder im Gasthaus Erras in Fichtenhof.Vorsitzende Anita Knorr erinnerte bei der Zusammenkunft an den Aufbau einer Doppelgarage als Geräteraum im Frühjahr und hoffte auf Unterstützung, auch in Form von Geldspenden. Sie bedankte sich für die Hilfe beim Hobbykünstlermarkt. Alle Interessierten sind eingeladen zur Vereinsfahrt, die von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, in die Rhön führt. Näheres hierzu weiß Anita Knorr (09628/84 79).Bezirksvorsitzender Christian Benoist dankte für die gute Vereinsarbeit, erklärte die geplante Beitragserhöhung im Drei-Jahres-Rhythmus und gab kurze Informationen zu den geplanten Stromtrassen sowie der Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Hof und Regensburg. Stolz zeigte sich Bürgermeisterin Alexandra Sitter, dass der Ort beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" als Kreissieger hervorgegangen ist und Ammerthal nun auf Bezirksebene den Landkreis vertritt. Hierzu sei eine Arbeitsgruppe geplant, die auf Unterstützung aus der Bevölkerung hoffe, sagte Sitter.Kreisvorsitzender Rudolf Sitter wies auf den starken Mitgliederschwund bei den Siedlergemeinschaften hin. Er animierte zu Vorträgen über die neuen Pflegestufen und beantragte die Zustellung der Siedlerzeitung per Post. Außerdem stimmte er der Beitragserhöhung zu angesichts dessen, was in den Beiträgen an Leistungen (Versicherungen, Referenten) enthalten ist.Jeder der Grußredner ging auf die Straßenausbau-Beitragssatzung ein. Die Abschaffung der "ungerechten, ungleichen und unsozialen" Beiträge für die Grundstückseigentümer sei seit langem erklärtes Ziel des Verbands Wohneigentum in Bayern. Der Jahresrückblick durch Schriftführerin Silvia Helb und der Kassenbericht von Hermann Nurtsch folgten.Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Maria Nurtsch (vier Jahre 2. Vorsitzende), Hermann Nurtsch (neun Jahre Kassier), Anneliese Kerschensteiner (acht Jahre Beirätin), Hans Lang (acht Jahre Kassenprüfer) und Willi Wismeth (vier Jahre Kassenprüfer). Nach über 20-jähriger Tätigkeit als Zeitungsausträger gab Alfons Graml aus gesundheitlichen Gründen sein Amt ab, ebenso Herbert Schleicher nach über zehn Jahren und Karin Huf nach drei Jahren.