Vermischtes Ammerthal

13.02.2017

13.02.2017

Doris Weiss vom Führungsteam des Katholischen Frauenbundes (KDF) Ammerthal freute sich über zahlreiche Mitglieder und auch über den Besuch des Hausherrn Pfarrer Klaus Haußmann im Pfarrheim. Die Jahreshauptversammlung stand an. Pfarrer Haußmann bedankte sich für das Engagement des Frauenbundes und würdigte die Arbeit und den Einsatz des Vorstands. In ihrem Tätigkeitsbericht erwähnte Christa Ehbauer vom Führungsteam die Neuaufnahme von 25 Personen zwischen 21 und 77 Jahren. So stieg die Zahl zum Jahresende auf 205 Mitglieder an. Mit den 13 Müttervereinsmitgliedern sind es mittlerweile 218 Frauen.

Gute Zusammenarbeit

Termine stehen an

Ehbauer bedankte sich bei den Mitgliedern, für die rege Teilnahme an den Veranstaltungen und die gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Haußmann. Schriftführerin Lydia Kopp untermalte ihren Bericht wieder mit zahlreichen Bildern. Der Rückblick auf die Vier-Tage-Fahrt erfolgte in Versform von Christa Ehbauer und Doris Weiss. Nach der Entlastung des Vorstands stellte Weiss den Jahresausflug nach Wien vor (Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli).Folgende weitere Termine stehen auf dem Programm des Frauenbundes: Mittwoch, 22. Februar, Vortrag "Kopfschmerzen - eine Volkskrankheit" um 18 Uhr im Pfarrheim mit Chefarzt Dr. Frank Huber; Freitag, 3. März, Pfarrheim, Weltgebetstag der Frauen um 19 Uhr mit dem Thema: "Philippinen, was ist denn fair?"; Sonntag, 5. März, Solibrot-Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche; Mittwoch, 10. Mai, Muttertagsfahrt zum Ziegenhof Deß nach Freystadt um 13 Uhr; Sonntag, 29. Oktober, Musicalfahrt mit dem HKV nach Stuttgart zu Mary Poppins. Nähere Auskünfte zu den Veranstaltungen bei Doris Weiss, 09628/16 07.