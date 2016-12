Vermischtes Ammerthal

29.12.2016

Mit Bildern von Wilhelmine Müller geht Ammerthal ins neue Jahr. Die Kunstwerke erhält jeder Haushalt als Aufmerksamkeit der Gemeinde - und ist damit informiert über alle Veranstaltungen, die 2017 im Ort stattfinden.

Den Kalender schmücken 13 farbenprächtige Bilder, die die in ganz Deutschland bekannte, am 10. August 2009 in Ammerthal verstorbene Künstlerin Wilhelmine Müller gemalt hat.Bürgermeisterin Alexandra Sitter hatte am Samstag Müllers Ehemann Horst und Sohn Michael zu Gast im Rathaus, um ihnen das erste Exemplar vorzustellen und zu übergeben. Neben christlichen Motiven zieren den Kalender der alte Pfarrhof und eine Ansicht Ammerthals von oben. Die Bilder werden auch auf dem Vaterunser-Weg zu sehen sein, der im kommenden Jahr realisiert wird, wie die Bürgermeisterin ankündigte. Kurz vor ihrem Tod hat Künstlerin Wilhelmine Müller den zehn Bilder umfassenden Bilderzyklus der Gemeinde vermacht, um damit ihre besondere Verbindung zu Ammerthal zu dokumentieren. Horst Müller und Sohn Michael haben der Gemeinde noch drei weitere Werke mit Ammerthaler Motiven zur Verfügung gestellt.