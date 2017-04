Vermischtes Ammerthal

Eine wichtige Gruppe im Gemeindeleben ist mittlerweile die Kirwagemeinschaft Ammerthal. Die Ausrichtung der traditionellen Feier ist ihr Hauptthema. Darüber hinaus unterstützen die jungen Leute andere Vereine, organisieren Veranstaltungen für die Bevölkerung und sind somit ein Aktivposten.

Vorsitzender Sebastian Graßer zog eine positive Bilanz des Vereinsjahres. "Die Ammerthaler Kirchweih war ein toller Erfolg und das ganze Dorf war auf den Beinen. Die Partnerschaft der Gemeinde mit Modiin/Israel haben wir wieder gerne unterstützt und unsere Tänze aufgeführt." Auch beim Hersbrucker Eselrennen waren die Mitglieder dabei, informierte Graßer. Zum dritten Mal stellte man ein Rock'n'Roll-Fest in der Sporthalle auf die Beine.Nach den Grußworten von Bürgermeisterin Alexandra Sitter standen Neuwahlen an. "Alte Spitze und doch neu gemischt", meinte Graßer und freute sich, dass es nicht an Mitgliedern mangelt, die Verantwortung übernehmen. Vorsitzender wurde Sebastian Graßer, seine Stellvertreter heißen Dominik Weiß und Stefan Koller; Kassier ist Tobias Gräml, Schriftführerin Sarah Hirschmann. Die Beisitzer heißen: David Götz, Alexa Persson, Markus Feldmeier und Eva Englhard, Zeugwart ist Matthias Koller. Für die auf dem Kirwa-Festgelände liegende Gaststätte Ammerthaler Hof wurde ein Pächter gefunden, der voraussichtlich Mitte April neu eröffnen wird. Mit dem neuen Wirt wurde gesprochen, teilte Graßer mit, und die Kirchweih 2017 kann wie gewohnt am Dorfplatz stattfinden.