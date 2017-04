Vermischtes Ammerthal

In der Ammerthaler Sporthalle kam die Gemeinde zu ihrem Pfarrfamilienabend zusammen. Diese Veranstaltung wird alle zwei Jahre abgehalten und wechselt sich mit dem Pfarrfest ab, das in den anderen Jahren im Sommer organisiert wird. Nach dem Vorabendgottesdienst folgten die meisten Kirchenbesucher der Einladung von Pfarrer Klaus Haußmann und so war die Mehrzweckhalle gut gefüllt.

Für die musikalische Gestaltung sorgten abwechselnd der Gesangverein Ammerthal und Umgebung unter der Leitung von Hans Koller sowie der Frauenchor Ammerthal mit seiner Leiterin Ulrike Bauer. Die Auftritte der beiden Chöre wurden mit viel Applaus bedacht.Nach der Begrüßung durch Pfarrer Klaus Haußmann stellte Pfarrsekretärin Monika Fruth die Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats einzeln vor. Sprecher Hans Moser betonte in seinem kurzen Statement die gute und harmonische Zusammenarbeit von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat. Zum Ende der Veranstaltung gab es noch eine Diashow mit den Bildern von Alfred Geitner, der das kirchliche Leben in Ammerthal mit seiner Kamera seit Jahren begleitet. Neben wiederkehrenden Festen lag sein Augenmerk vor allem auf der Firmung, die von Bischof Rudolf Voderholzer zelebriert wurde. Pfarrer Klaus Haußmann dankte Geitner für die "umfangreichen und schönen Aufnahmen" und stellte heraus, dass trotz der großen Anzahl an Bildern nicht alle Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahre gezeigt wurden. "Ein Indiz dafür, wie reichhaltig das Pfarrfamilienleben in Ammerthal ist", so Pfarrer Haußmann.