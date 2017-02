Vermischtes Ammerthal

21.02.2017

21.02.2017

Förderung der Energie und Lernbereitschaft durch Pflanzen - geht das? Dieses Thema untersuchten die Schüler der Grundschule Ammerthal mit dem Ergebnis: "Grün macht glücklich".

In der gesunden Schule werden die Klassenzimmer als Orte des Lernens und Lebens verstanden. Sie sind Lebensräume für Kinder, die in der Schule einen ganz wesentlichen Teil ihrer Zeit verbringen. Es ist unbestritten, dass sich die Raumverhältnisse nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern auch auf das Verhalten und die Lernfähigkeit auswirken, betonen die Verantwortlichen des Projekts. Objektiv messbare Wirkungen einer Innenraumbegrünung wie Senkung des Lärmpegels zum Beispiel spielen mit der subjektiven Wirkung von Pflanzen zusammen. Wenn sozusagen "alles im grünen Bereich ist", wie es oft so treffend heißt, fühlen sich die Menschen in einem Raum auch wohl.Eine ganz wesentliche Besonderheit eines lernförderndes Klassenzimmers ist, dass die Schüler die Pflanzen eigenständig pflegen, dadurch entwickeln die Kinder auch mehr Selbstbewusstsein. Und weil das durchaus gemeinsamen oder wechselweise sein kann, verbessert sich auch das soziale Klima im Klassenverbund, ist die Schulleitung überzeugt. Die 2. Klasse der Grundschule in Ammerthal hatte sich entschlossen, zu demonstrieren, wie Pflanzen gepflegt werden sollen. Das richtige, nachhaltige Gießen spielt eine wichtige Rolle, ebenso die Temperatur und Erde.Damit im Winter die Luftfeuchtigkeit im Klassenzimmer erhöht werden kann, müssen die Grundschüler die Blätter der Grünpflanzen regelmäßig mit einer Blumenspritze besprühen. Um die Blätter staubfrei zu halten, muss das Pflanzenpflegeteam sie mit einem weichen und feuchten Tuch abwischen. Nachdem die Grundschüler dann mit der Pflege der Pflanzen vertraut gemacht wurden, lernten sie auch noch das Ein- und Umtopfen. Zu diesem Zweck haben sie schon im Vorfeld Setzlinge im Klassenzimmer gezogen. Damit auch alle Grundschüler in Ammerthal etwas davon haben, wurde das erlangte Wissen zusammengefasst und an die Klassen verteilt. Mit dem Resultat, dass Grün durchaus glücklich machen kann.