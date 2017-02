Vermischtes Ammerthal

02.02.2017

02.02.2017

Beste Stimmung herrschte beim gut besuchten Sportlerball der DJK Ammerthal. Tolle Masken, spektakuläre Outfits und vor allem die gute Laune der Besucher sorgten für eine kurzweilige Nacht.

Viele freiwillige Helfer hatten unter der Regie der Chefanweiser Dietmar Kuplen, Ingrid Paulus und Peter Haller die Ammerthaler Mehrzweckhalle in einen Faschingstempel verwandelt. Ob Knastbrüder, Hexen, Mexikaner, Piraten oder heiße Mädels mit roten Haaren, der Einfallsreichtum bei den originellen Kostümen war schier unerschöpflich. Selbst der neu ins Amt gewählte US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere zahlreiche hochrangige Weltpolitiker ließen es sich nicht nehmen bei diesem Faschingsball ihre Visitenkarte abzugeben.Einen großen Anteil an diesem illustren Abend hatte auch die vielbeinige Tanzgruppe aus Neukirchen "Dancing Flames Spotlight" mit ihren herausragenden Showtänzen. Ein geradezu sensationelles Programm hatte die Band Beluga zu bieten, die sechsköpfige Gruppe mit Frontsängerin Lena verwandelte die Halle in ein wahres Tollhaus.