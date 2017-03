Vermischtes Ammerthal

03.03.2017

03.03.2017

"Straßenausbaubeiträge sind zumeist ungerecht, ungleich und definitiv unsozial." Diese Aussage unterschreiben die Gemeinderäte von UWG und BFA in Ammerthal. Dennoch müssen die Büger wohl zur Kasse gebetern werden.

In sauren Apfel beißen

Ein bisschen Hoffnung

"Ganz bewusst haben die gemeinsam arbeitenden Fraktionen im Ammerthaler Gemeinderat seit der Mehrheitsübernahme nach der letzten Kommunalwahl nur solche Maßnahmen durchgeführt, die nicht auf die Anlieger umgelegt werden mussten", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Fraktionen.Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im November letzten Jahres in seinem Urteil bekräftigt habe, dass die Kommunen verpflichtet sind, die Straßenausbaubeitragssatzung umzusetzen, sei der Gemeinderat nun aufgefordert, mit der aktuell beschlossenen Maßnahme am Weinberg "in den sauren Apfel zu beißen" und die 2003 vom ehemaligen Bürgermeister Helmuth Wolf und der CSU eingeführte Satzung umzusetzen, erklärte Bürgermeisterin Alexandra Sitter demnach bei einem gemeinsamen Ortstermin von UWG und BFA."Umso bedauerlicher, da es bei dieser Straße keine Zuschüsse gibt. Bundes- und Landespolitik lassen die Kommunen auf dem flachen Land völlig im Regen stehen, während die Landeshauptstadt und der Landkreis München von der Pflicht zur Umsetzung dieser Satzung ausgenommen sind." Einhelliger Tenor bei den UWG- und BFA Gemeinderäten sei es, dass diese Maßnahme eng mit den Anliegern abgestimmt werden soll.Nachdem sich der Gemeinderat im Januar für die Umsetzung der Sanierung am Weinberg entschlossen habe, sei umgehend eine Anliegerversammlung einberufen worden, um das Sanierungskonzept vorzustellen. "Diese zeigte überaus deutlich, dass die ursprünglich vom Gemeinderat angestrebte Lösung mit nur einem verbreiterten Gehweg bis zur Kreuzung Hopfengartenstraße auf wenig Gegenliebe stieß", heißt es in der Presse-Info. "Selbstredend wurde der Beschluss sofort korrigiert", berichtet Fraktionssprecher Stephan Koller. "Dass dies die CSU und insbesondere Gemeinderat Gerhard Schuller für zahlreiche populistische und hetzerische Ansagen an die Anlieger nutzte", zeige laut Koller klar, "dass der CSU wenig an einer sachlichen Gemeindepolitik liegt."Hoffnung mache zumindest Gemeinderat Hubert Englhard, der als einziger von CSU und CWG an einer gemeinsamen Vorbesprechung teilgenommen habe. Außerdem, so Koller, freuten sich UWG und BFA auch, dass die Firma Englhard mit dem Bau der Konzernzentrale in Ammerthal statt in Amberg ihre Verbundenheit zeige und unter den "unsäglichen Wasserstreit" einen Schlusspunkt setzen wolle.Zur Straßenbaumaßnahme am Weinberg finde in Kürze ein erneutes Treffen mit den Anliegern statt, bei dem ein Alternativkonzept vorgestellt werden soll, welches die Anregungen der Anlieger beinhaltet. Zusätzlich werde auf Wunsch und Bestreben von CSU-Gemeinderat Hans Weber ermittelt, was eine Sanierung der kompletten Straße (bis zur Amberger Straße) mit beidseitigen Gehwegen kostet. Bürgermeisterin Sitter versprach laut Pressemitteilung bereits im Vorfeld, bei den weiteren Planungen die umzulegenden Anliegerbeiträge wie bisher so niedrig wie möglich zu halten.