Ballett, Gesang und Bluegrass

Kultur Arzberg

09.05.2017

4

0 09.05.2017

Seit 50 Jahren besteht die städtische Sing- und Musikschule. Mit einer Matinee bereichert die Ballettklasse zum Muttertag das Jubiläumsprogramm. Am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr treten die Schützlinge von Sylvia Brauneis im Festsaal der "Bergbräu" auf. Auf dem Programm stehen Tänze zu einem bunten Reigen bekannter Melodien.

Im Mai sind zwei weitere Veranstaltungen geplant. Die Gesangsklasse gibt am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr in der Aula der Max-von-Bauernfeind-Schule ein Konzert. Die "John Lowell Band" aus den USA spielt mit der Gitarrenklasse am Mittwoch, 31. Mai, im Festsaal der "Bergbräu" um 19 Uhr auf. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei. Mit einer Spende unterstützen die Besucher Projekte der Musikschule.