Seit Jahren strapaziert der AWO-Fasching in Auerbach Lachmuskeln und Zwerchfell. Auch heuer blieb dieser Angriff nicht aus. Das Team um Gerda Iger zog am Dienstagnachmittag wieder alle Register, und die Mitglieder dankten es mit viel Beifall.

"Ich bin begeistert, weil ihr den Weg hierher gemeistert. Ein fröhliches Gesicht ist heute Pflicht", war ihre Botschaft. Das Lachen stellte sich unweigerlich ein bei Einzelauftritten, im Zwiegespräch zwischen Frau Nowotka und Frau Bablitschek oder bei der Gruppe "Die Trauerschnallen", die alles Neue auf dem Friedhof erfährt.Einmal mehr zeigte sich, dass dem Engagement, Mitmenschen Freude zu machen, keine Altersgrenzen gesetzt sind. Gerda (83) und Peter Iger (85) sind das beste Beispiel dafür. In welches Kostüm sie auch schlüpften, es blieb kein Auge trocken. Unterstützt wurden sie von Marianne Danninger und Gabi Ott.Vorsitzender Alfred Melchner freute sich über Gäste aus dem benachbarten Oberfranken. Manfred Schill, Ende der 1960er-Jahre Fußballtrainer beim ASV Auerbach, und seine Gattin ließen sich vom Oberpfälzer Humor begeistern. Der ehemalige Coach trug auch selbst mit seiner Konzertina zur Stimmung bei. Er wechselte sich mit Heinz Adelhardt am Akkordeon ab. Einen Volltreffer landete Gabi Ott in den Fußstapfen von Bally Prell als Schönheitskönigin Miss Auerbach.