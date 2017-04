Die Wetterprognosen klingen noch nicht wirklich nach Sommer. Ein paar Stunden Sonne verheißen sie für den Sonntag aber doch. Die reichen der Stadt Auerbach aus, um von einer alten Gewohnheit abzurücken.

Üblicherweise öffnet sie ihr Freibad am 1. Mai. Weil er dieses Mal auf einen Montag fällt, dürfen die Schwimmer aber schon einen Tag früher die ersten Bahnen ziehen. Das Hallenbad beendet die Winterbadesaison deshalb schon am Samstag.Die üblichen Öffnungszeiten im Freibad bleiben unverändert: Montag bis Freitag 9.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 20 Uhr. Saisonkarten gibt es vor Ort. Wer schon eine besitzt, kann sie vor dem ersten Besuch im Bad aufladen lassen.In den vergangenen Wochen haben das Bäderteam und der Bauhof das Freibad mit einem großen Frühjahrsputz und allerhand Wartungs- und Reparaturarbeiten auf Vordermann gebracht. Ein Durchschreitebecken wurde komplett erneuert. Anstelle der gefliesten Ausführung erprobt die Stadt hier ein neues Systembecken aus Kunstfaser.Regie bei all diesen Arbeiten führte Stefanie Mohles. Sie hat zum 1. Januar 2017 die Leitung der städtischen Bäderbetriebe von Klaus Vögle übernommen. 20 Jahre war er dafür verantwortlich. Seine Nachfolgerin hat den Beruf der Fachangestellten für Bäderbetriebe bei der Stadt Auerbach erlernt und 2012 ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. "Wir freuen uns, damit einer engagierten und kompetenten Nachwuchskraft die Verantwortung übertragen zu können und wünschen ihr viel Erfolg", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.Zur Seite stehen Stefanie Mohles nach wie vor die Schwimmmeister Ambrosius Gemperlein und Michael Zerreis sowie - bis Mai 2018 - auch noch Klaus Vögle. Dann tritt er in den Ruhestand. Außerdem hält sich die Wasserwacht im Bad zur Hilfe bereit.