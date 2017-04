Das politische und kulturelle Zentrum der Sorben liegt in Bautzen in Ostsachsen. Die Auerbacher Reisegruppe zeigte sich dort schwer beeindruckt von den Kulturschätzen. Aber auch das deutsch-polnische Zusammenwachsen in Görlitz faszinierte die Besucher aus der Oberpfalz.

Etwas schief geraten

Konzert als Höhepunkt

Älteste Nachbildung

Die traditionelle Lehr- und Studienfahrt für Lehrer, Pensionisten und deren Freunde, wieder bestens organisiert von Wilhelm Schelz, führte diesmal in den Osten der Republik, nach Bautzen, Görlitz und Dresden.Bei der Führung durch die Große Kreisstadt Bautzen in Ostsachsen beeindruckte in der historischen Altstadt nicht nur der etwas schief geratene Reichenturm, sondern vor allem die Kirche St. Petri mit dem berühmten Knick. Sie ist die größte Simultankirche in Deutschland, gehört zu Teilen den Protestanten und den Katholiken und wird, wie zu erfahren war, immer noch von den beiden Konfessionen genutzt.Beim ersten Teil der Stadtführung per Bus und zu Fuß durch die Europastadt Görlitz (polnisch Zgorzelec) diesseits und jenseits des Grenzflusses Neiße erfuhren die Reiseteilnehmer, wie die deutsche und polnische Stadt wieder zusammenwachsen. Höhepunkt war ein Konzert mit Vorstellung der "Sonnenorgel" in der Peterskirche. Abgerundet wurde dieser Tag mit einer Führung in der Lands-kron-Brau-Manufaktur.Beeindruckend war am nächsten Tag der Gang durch das historische Görlitz mit Besuch auf der Via Dolorosa mit dem Heiligen Grab. Es ist die älteste erhaltene Nachbildung des Originals in Jerusalem. In der Zisterzienserinnenabtei St. Marienthal mit derzeit 13 Schwestern (20 Kilometer südlich von Görlitz) wurde die Reisegruppe an die unfassbare Flutkatastrophe von 2010 erinnert.Damals überflutete das Jahrhunderthochwasser der Neiße (von 0,76 auf 7.60 Meter) große Teile des Klosters und richtete Millionenschäden an. Heute ist es eine Stätte internationaler Begegnung. Nach einem Kurzbesuch in der Stern-Manufaktur in Herrenhut bestand auf der Rückfahrt in der sächsischen Hauptstadt Dresden die Möglichkeit zur Eigenerkundung des Zentrums mit Frauenkirche, Semperoper und Zwinger. Einige nutzten sogar den beschwerlichen Aufstieg auf den Turm der Frauenkirche.