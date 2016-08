Blasmusik an der Adria

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ging die Knabenkapelle auf eine Konzertreise nach Italien. Lignano, zwischen Triest und Venedig gelegen, war das Ziel. 40 Musiker logierten eine Woche lang im Aparthotel unmittelbar am Strand. Bei einem Standkonzert in der Anlage kam die bayerische Blasmusik der Auerbacher bei den anderen Urlaubern - vor allem Jugendgruppen - gut an. Die jungen Musiker erkundeten die Stadt, den Markt und die Muschelinsel. Ein touristischer Höhepunkt war der Tagesausflug nach Venedig mit Markusplatz, Dogenpalast, Rialtobrücke und all den anderen Sehenswürdigkeiten. Aber auch die Entspannung kam mit Sommer, Sonne, Strand und Meer nicht zu kurz.