Nach 16 Jahren als Vorsitzender des Schützenvereins Degelsdorf wollte Peter Nittmann sein Amt in andere Hände legen. Allerdings fand sich in der Jahreshauptversammlung erst einmal niemand bereit, der übernehmen wollte. Als letztes Mittel blieb ein Appell an den Gemeinsinn.

Johannisfeuer bringt Geld

Lückenfüller fürs Wirtshaus

Neuwahlen Schützenverein Eichenlaub Degelsdorf



Vorsitzender: Thorsten Deiml



Schützenmeister: Michael Brütting Vertreter: Mirko Nittmann



Schießleiter und Waffenwart: Heiko Nittmann



Jugendleiter: Christian Schindler



Hauptkassier: Herbert Thumbeck Leiter Schützenheimfinanzen: Günther Grüner



Schriftführer: Matthias Dunzer



Kassenrevisoren: Uwe Süssner Hans Dunzer



Ausschuss: Uwe und Sonja Süssner, Thomas Kohl, Hans Dunzer, Stefanie Belz, Peter Nittmann, Stefanie Lindner, Theresa Dietel, Sabrina Oberst und Wolfgang Wiesent . (cs)

Einkehr ab März Während der Wintermonate bleibt das Schützenheim von Eichenlaub Degelsdorf sonntags geschlossen. Ab März steht es wieder zur Einkehr offen. (cs)

Degelsdorf. Dieser Aufruf fruchtete: Thorsten Deiml erklärte unter viel Beifall, sich der Verantwortung zu stellen. Auch Schützenmeister Michael Brütting ließ den beabsichtigten Rücktritt fallen und gestaltet weiterhin das Vereinsgeschehen mit.Berufliche und private Gründe führte der langjährige Vorsitzende Nittmann ins Feld. Er wolle sich aber nicht völlig zurückziehen und künftig als Ausschussmitglied mitarbeiten.Drei Todesfälle hatte Eichenlaub 2016 zu verzeichnen; unter ihnen das Ehrenmitglied Hans Moos. Der Mitgliederstand hat sich bei 105 zum Jahresende eingependelt. Die herausragende Veranstaltung sei wieder das Johannisfeuer gewesen, sagte Nittmann im Rückblick. Im Mai ging das letzte Musikantentreffen über die Bühne. Sportlich standen das Sparkassenpokalschießen des Altlandkreises Eschenbach und die Vereinsmeisterschaft im Blickpunkt.Viel erhoffe sich der Verein auch heuer vom Johannisfeuer am Samstag, 24. Juni. "Wir brauchen das Geld zum Überleben, etwa zum Gebäudeunterhalt", machte Nittmann deutlich. Seinem Nachfolger könne er einen schuldenfreien und mit einem finanziellen Polster ausgestatteten Verein übergeben.Zu seinem Bedauern fehle es an Nachwuchs. Zur Zeit ruht die Jugendarbeit; der "jüngste Jugendliche" ist 24 Jahre alt. In Degelsdorf gebe es kaum mehr Kinder, und zum anderen lasse das Interesse am Schießsport nach. Nach einem Vorstandsbeschluss werde es in Zukunft keine Grabreden mehr geben, informierte Nittmann.Schießleiter Heiko Nittmann berichtete kurz über das Rundenwettkampfteam, das sich gut behaupte. Einen kleinen Überschuss erwirtschaftete Hauptkassier Herbert Thumbeck aus dem Schießen. Günther Grüner meldete beim Wirtschaftsbetrieb ein geringes Minus. Erleichtert nahm er die Zusage von Thorsten Deiml auf, Vorsitzender zu werden. Damit sei die Fortführung des Schützenheimes gesichert; auch vor dem Hintergrund, dass es in Degelsdorf kein Wirtshaus mehr gibt."Der Schwerpunkt liegt bei uns weniger im schießsportlichen Geschehen, im Vordergrund steht der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft", drückte es Peter Nittmann aus. Ähnlich sah es Bürgermeister Joachim Neuß. Es sollte niemandem bange sein, wenn ein Schützenverein nicht mehr so viel schießt - wichtig sei das Zusammentreffen. "Eichenlaub ist Träger der Kultur im Ortsteil Degelsdorf und wichtiger Brückenschlag nach Auerbach."Die Würde des Schützenkönigs errang Heiko Nittmann mit einem 138-Teiler. Als Ritter stehen ihm Mirko Nittmann (322-T.) und Matthias Dunzer (447-T.) zur Seite. Heiko Nittmann siegte auch in der Vereinsmeisterschaft mit 174 Ringen, gefolgt von Michael Brütting (170) und Mirko Nittmann (166).