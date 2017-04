Pauli reißt sich ein Büschel Gras ab und kaut genüsslich darauf herum. Fressen ist für Ponys fast genauso wichtig wie Gesellschaft. Gerade drängen sich viele Menschen um ihn. Das neue Therapiepferd bei Regens Wagner in Michelfeld bleibt bewundernswert gelassen, auch wenn es mal ungeschickt angefasst wird. Das ist eben kein Job für jedermann, pardon, jedes Pferd.

Michelfeld. Reiten ist eine besondere Therapieform, um Menschen mit und ohne Behinderung motorisch zu fördern. Aber nicht nur das Sitzen auf dem Pferderücken alleine ist therapeutisch wirksam. Das zeigt das Shetlandpony Pauli in der Michelfelder Pferdeherde. Fürs Reiten ist der Vierbeiner eindeutig zu klein geraten. Doch für die beiden Rollstuhlfahrer Achim und Dominik ist sein Stockmaß von gerade mal 85 Zentimeter perfekt. Sie begegnen dem kleinen Pferdchen auf Augenhöhe und sehen nicht nur bedrohliche Hufe, wenn sie zu ihm hinrollen. Den kleinen Wallach zu streicheln, ihn zu putzen und zu führen, sind schöne und wertvolle Erfahrungen. Ganz nebenbei, ohne großen Therapieplan, leistet der Umgang mit dem Minipferd einen großen Beitrag für die persönliche Entwicklung.Neuzugang Pauli ist daher wie seine drei Stallgenossen Flora, Jimmy und Bronco bei den Bewohnern der Regens Wagner-Einrichtung sehr gefragt. Viele Hände, oft mehrere gleichzeitig, streicheln sein Fell oder helfen bei der Pflege mit. Dies verlangt äußerste Ruhe, Geduld und Ausgeglichenheit. "Solche Charaktereigenschaften sind absolute Voraussetzung bei einem angehenden Therapiepferd", erzählt Reittherapeutin Melanie Wedel. Wer schreckhaft ist oder sich nicht gern anfassen lässt, ist einfach fehl am Platz. Pauli musste sich auch an besondere Umstände gewöhnen. Der fünfjährige Wallach lernte Rollstühle, Rollatoren, Pylonen und andere Gerätschaften kennen, damit er sie als völlig normale Gegenstände wahrnimmt. Auch laute Geräusche und plötzliche Bewegungen bringen das gemütliche Pony nicht aus der Ruhe. Schließlich kommen viele verschiedene Menschen zu Pauli. Er muss sich auf einen Rollstuhlfahrer genauso einstellen wie auf seine Trainerin oder einen Menschen mit geistiger Behinderung. "Er kann da wirklich gut unterscheiden, denn ein spezieller Bewohner darf ihn zum Beispiel an den Ohren kraulen, andere nicht", berichtet Doris Frohnhöfer, die stellvertretende Gesamtleiterin der Michelfelder Einrichtung. Körperlich ist diese Arbeit nicht so anstrengend.Doch psychisch verlangt sie den Pferden gerade durch die große Unterschiedlichkeit der Bewohner viel ab. Drei Stunden "Begegnung", wie es im Fachjargon heißt, sind da schon das Äußerste, was die Michelfelder ihrem vierbeinigen Helfer zumuten können. Jimmy oder Flora haben es da manchmal etwas ruhiger. Einige Bewohner sind körperlich so fit, dass sie auf den Rücken der beiden Pferde Platz nehmen können. Sich auf einem Pferderücken umzudrehen oder rückwärts auf dem Pferd liegend an der Longe zu gehen, trainiert beispielsweise Bewohnerin Lisas Rumpfstabilität, ihre Koordination und ihren Gleichgewichtssinn.Und Manuel ist körperlich agil genug, um richtig reiten lernen zu können. "Bei den meisten Bewohnern geht es allerdings nicht um das Reiten lernen an sich", sagt Doris Frohnhöfer. Die Geschehnisse am Pferd, und wenn es nur Streicheln ist, würden schon für genügend positive Effekte sorgen. Beispielsweise werden Ängste abgebaut, erwünschtes soziales Verhalten trainiert oder auch selbstständiges Handeln verbessert. Und für diese Art von Therapie ist Shetlandpony Pauli einfach ideal. Interessanterweise ist er schon immer mit Regens Wagner verbunden, denn er gehörte vorher der Tochter eines Mitarbeiters. Dank der großzügigen finanziellen Hilfe des Fördervereins verstärkt der kleine schwarz-weiße Vierbeiner seit Dezember das Michelfelder Therapieteam. So strahlen Dominik oder Achim um die Wette, wenn es ans "Ausfahren" mit Pauli geht. Und bei jedem Stopp auf der Wiese genehmigt sich das Minipferd gern das ein oder andere Grasbüschel. Bei so viel Anstrengung sei es ihm vergönnt.