Elegant gekleidete Mittelschüler machen auf dem Tanzparkett eine ausgezeichnete Figur

Wenn sich die Aula der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule als Ballsaal präsentiert und die Schüler durch ihr elegantes Erscheinungsbild Schulleiter und Lehrerkollegium beeindrucken - dann ist bei der Mittelschule der krönende Abschluss des Tanzkurses angesagt. Am vergangenen Freitag war es wieder so weit. "Auch das ist Schule", freute sich Rektor Ferdinand Höllerer über das tolle und festliche Bild zu Beginn des Abschlussballs. Mit den Jugendlichen, deren Eltern, Großeltern und Geschwistern hatten sich auch viele andere Gäste, darunter Elternbeiräte mit ihrer Vorsitzenden Susanne Wagner, eingefunden. Wie immer wurde der Abend von den 30 Achtklässlern im Rahmen einer Projektarbeit gestemmt. Dazu gehörte, dass die kompletten Arbeiten - von der Planung über das Schmücken der Aula, die Tischgestaltung bis hin zum Aufräumen - von den Mädchen und Buben mit ihren Lehrkräften übernommen wurden. "Viele Klassen und große Teile unseres Schulteams tragen durch verschiedene Arbeiten zum Erfolg dieses tollen Abends bei", äußerte der Schulleiter seine uneingeschränkte Anerkennung. Die Gesamtkoordination lang in den Händen von Renate Schmidt, seiner Stellvertreterin. Mit viel Beifall wurden die Tanzpaare bei ihrem Einzug zur Polonaise begrüßt. Vom Langsamen Walzer, Wiener Walzer, Bachata und Discofox bis hin zum Bayerischen und Zillertaler vermittelte die Weidener Tanzschule Vezard die Schritte, um auf dem Parkett eine gute Figur zu machen. Bild: cs