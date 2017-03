Mit unterschiedlichen Voraussetzungen rüsten sich die Imker für das neue Bienenjahr. Während die einen ihre Völker vollzählig über den Winter gebracht haben, stehen andere vor großen, teilweise sogar totalen Verlusten. Deutschlandweit sollen sie um die 50 Prozent liegen, beklagte Vorsitzender Rudi Schatz bei der Frühjahrsversammlung des Auerbacher Imkervereins.

Momentan sei zwar genügend Futter vorhanden, aber dennoch schwächeln Völker und müssten gefüttert werden. "Wenn nicht noch harte Fröste kommen, können wir Hoffnung schöpfen, dass es wieder aufwärts geht", blickte Schatz vorsichtige optimistisch voraus. Er informierte über das neue kanadische Varroa-Bekämpfungsmittel MAQS, dem eine sehr gute Wirkung nachgesagt werde. Der Zeitpunkt für die Anwendung liege im Spätsommer. Während die Imker weiter auf Zuschüsse des Landkreises Amberg-Sulzbach von 25 Prozent hoffen dürften, komme aus den Töpfen der Landesanstalt für Landwirtschaft künftig nichts mehr.Ein Dankeschön galt Hans Heidenreich für das Bienenhaus am alten Schacht, das er dem Verein überlassen hat. Genutzt werden solle es in vielfältiger Weise. Für den Zeitraum April/Mai kündigte Schatz eine Infoveranstaltung dazu an. Angedacht sei auch eine Bienenbörse.Gute Umsätze erzielte der Honigverkauf bei der Bergwerksweihnacht. "Schwarz auf Weiß" belegte das Kassier Christian Trenz, der einen kleinen Überschuss erwirtschaftet hat.Über den Ameisensäure-Verdunster Nassenheider informierte Helmut Heuberger, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Sulzbach-Rosenberg und stellvertretender Kreisvorsitzender. Der Verdunster wird durch die EU und den Landkreis mit 50 Prozent subventioniert. Die Anmeldefrist beim Vorsitzenden Rudi Schatz für eine Sammelbestellung läuft noch eine Woche.Für "wilde" Balkongärten als wertvolle Trachtquelle der Bienen warb Schriftführer Stefan Lindenberger. Wildstauden hätten den Vorzug, dass sie nicht jedes Frühjahr neu erworben werden müssten. Heimische Arten böten vielen Insekten Futter, Nistgelegenheiten und Winterquartiere. Exotische Gewächse wären für sie dagegen wertlos.Martin Roppelt will im städtischen Kindergarten den Kleinsten durch eine Vorführung mit der Honigschleuder per Hand die Bienen und ihr Produkt nahe bringen.