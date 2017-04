Petersdom, Rumpelkammer, Trichterkammer, Alter Sulzbacher, Autobahn und Canyon: Die Namen lassen Großes erahnen. Und sie versprechen nicht zu viel.

Belebte Unterwelt

Alpine Dimensionen

"Sterbende Höhle"

Krottensee. "Zum allerersten Mal wurde der Zinnbergschacht von Menschen überhaupt betreten", erklärte Dieter Preu, Gründungsmitglied und Ehrenpräsident der "Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken". Schon im März hatte sie zu einem Informationsabend ins Gasthaus Zum Löwen nach Krottensee geladen, und 250 Interessierte kamen. Da ein Teil von ihnen keinen Platz fand, wurde der Vortrag nun wiederholt. Auch diesmal war das Gasthaus voll besetzt. Verschiedene Referenten berichteten.Zunächst entführte Dr. Hardy Schabdach das Publikum in eine Zeit vor 150 Millionen Jahren und erklärte die wissenschaftliche Grundlagen zur Höhlenentstehung. "Obwohl die Höhle dunkel, gleichmäßig warm ist und Pflanzen fehlen, so gibt es doch Leben in der Höhle", bemerkte er. Fledermäuse und Insekten überwintern hier. Die Kellerglanzschnecke, die Scheufliege und die Springschwänze, die nur drei Millimeter groß sind, seien ständige Höhlenbewohner. Große Besonderheiten sind wunderschöne "Höhlenperlen" und seltene Kristalle, die für die Klimaforschung von Bedeutung sind.Ferdinand Leja, ein Pionier der Höhlenforschung, berichtete, wie er und seine Freunde vom Speläoclub Sulzbach vor 60 Jahren das Einstiegsloch des Zinnbergschachts zufällig entdeckten und freilegten. "In vier Meter Tiefe befand sich eine Engstelle, die es unmöglich machte, in die anschließenden Höhlen vorzudringen," bedauerte er.Verschiedene Arbeitseinsätze der Forschungsgruppe folgten. Obwohl die Methoden geändert, die Gerätschaften vergrößert und der Arbeitseinsatz intensiviert wurden, gab es keine nennenswerte Erfolge zu vermelden. Im Jahr 2000 wurde der Zinnbergschacht gedanklich zu den Akten gelegt.2014 beschlossen die Höhlenforscher, einen letzten Versuch zu unternehmen. Tina Schmielau schilderte von ihren Arbeiten mit viel Materialeinsatz, Schweiß und Durchhaltevermögen. Letztlich zahlten sich diese Mühen dann aus. Die Felsspalte wurde vergrößert und brachte Unglaubliches zum Vorschein: Einen 13 Meter tiefen Schacht und ein größeres Höhlensystem mit mehreren Hallen und Gängen.Die einzelnen Höhlenkammern bekamen die Namen Petersdom, Rumpelkammer, Trichterkammer, Alter Sulzbacher, Autobahn und Canyon. Der imposante Petersdom ist mit über 50 Meter Länge und 10 bis 15 Meter Höhe die größte Halle. Dieter Preu fasste diese Sensation zusammen: "Wir haben im Zinnbergschacht Dimensionen erreicht, die alpinen Charakter haben!"Er zog auch einen Vergleich zur nahe gelegenen Maximiliansgrotte. Während sie eine Schauhöhle mit vielen herrlichen Tropfsteinen darstellt, besitzt der Zinnbergschacht keine Tropfsteine. Er sei "eine sterbende Höhle", sagte Dieter Preu, "Verursacht durch eine tektonische Störung, wurde das Gestein regelrecht zerquetscht und instabil."Ein Film nahm die Zuschauer auf eine Höhlenbefahrung mit und vermittelte einen kleinen Eindruck von der Welt unter Tage. 120 Einsätze mit 2240 Arbeitsstunden leisteten die unermüdlichen Höhlenforscher. Sie waren sich alle einig, dass sich dieser Aufwand mehr als gelohnt hat.