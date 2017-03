Im Einsatz für Flüchtlinge

Tief beeindruckt und gerührt vom ehrenamtlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe zeigten sich Mitglieder des BDKJ im Dekanat Auerbach und Bildungsreferentin Daniela Stöcker-Dollinger. Im Jugendamt der Erzdiözese Bamberg erzählten ihnen Hildegard Wieber und Verdi Akdemir vom Helferkreis Auerbach über ihre Arbeit. Die Frauen berichteten sehr lebendig, wie in Auerbach mit der Kraft vieler Ehrenamtlicher ein Café am Montagnachmittag gestemmt, Kurse organisiert und Räume angemietet werden. Außerdem werden die Flüchtlinge zu Behörden oder zum Arzt begleitet. An einer gemeinsamen Kaffeetafel wurden dann ein Spiel und kleine Plüschtiere für die Kinder, die der Helferkreis betreut, übergeben.