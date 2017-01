Theuern. Die Faschingsgesellschaft (FG) des ASV Michelfeld hat am 50. Landkreisball im Schloss Theuern teilgenommen. Angeführt von Präsidentin Elke Haberberger und dem Prinzenpaar Nancy I. und Sven I. zogen die Michelfelder Narren mit Elferrat und Garde in den voll besetzten Ballsaal ein. Alt-Landrat Armin Nentwig mit Ehefrau Tina (Bild rechts oben) zeigte sich begeistert vom Tanz der Aktivengarde und entschloss sich ganz spontan, zur ersten der insgesamt sechs Prunksitzungen der Michelfelder Narren am Freitag, 3. Februar, ab 19.11 Uhr in den Schenk-Saal zu kommen. FG-Präsidentin Elke Haberberger bewertete den fast schon traditionellen Auftritt der Michelfelder in Theuern als "vollen Erfolg". Bild: obl