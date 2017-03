Michelfeld. Das Gartenjahr begann mit dem Heilfasten und endete mit der Weihnachtsfeier. Eine eindrucksvolle Bilanz zog bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Michelfeld Vorsitzender Christian Maier. Neben den gärtnerischen Unternehmungen nahm auch die Pflege der Geselligkeit einen besonderen Platz ein.

Die Aktivitäten von 2016 begannen mit dem Heilfasten, das nun bereits zum zehnten Mal stattfand. In den Kartagen wurden dann fleißig Palmbuschen gebunden. Der Verkauf erfolgte vor den Gottesdiensten in den Ostertagen. Im April beteiligte man sich an einer Naturführung mit Arthur Wiesmet zur Kehlkapelle nach Ursulapoppenricht und auch eine Wanderung zum Walberla stand auf dem Programm. Zu Orchideenwanderungen wurde im Mai und Juni eingeladen. Im August fanden sich auf der Weidlwangermühle wieder mehrere Frauen ein zum Binden der Kräutersträuße. Diese fanden beim Verkauf am Fest Maria Himmelfahrt wieder einen guten Absatz. Das alljährliche Ferienprogramm für Kinder wird von den Gartlern mitgestaltet. Vergangenes Jahr durften sich die Kinder beim Bau von Fledermauskästen beteiligen oder sie konnten beim Erstellen von Blumenkränzchen ihre Fantasie walten lassen.Im September gab es für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins gleich drei Programme. So führte der Vereinsausflug gemeinsam mit den Siedlern in den Steigerwald. Besucht wurde auch die Herbstversammlung der Kreisvereinigung in Gebenbach. Viel Arbeit und Freude habe die Erstellung des Erntedanktisches in der Pfarrkirche Sankt Johannes bereitet, so Maier. Im Oktober referierte Markusine Guthjahr über "Alte Hausmittel". 60 Teilnehmer hätten ihr Interesse für das Angebot der Natur für die menschliche Gesundheit gezeigt. Das Gartenjahr 2016 fand sein Ende bei einer vorweihnachtlichen Feier in Horlach. Damals wurden bei einer Spendenübergabe aus drei Jahren unter dem Geleitwort "Schmücken und Helfen" 555 Euro für Bedürftige übergeben.Bei sechs runden Geburtstagen wurden die Mitglieder mit Präsentkörben bedacht. Für den Blumenschmuck an der Nepomukbrücke sorgt der Obst- und Gartenbauverein vom Frühjahr bis zum Herbst.Das Jahr 2017 begann dann wieder mit einem Heilfasten mit 22 Teilnehmern. Mitte März wurde zum Ausbuttern ins Gasthaus Peter nach Horlach eingeladen. Dabei genossen 70 Besucher einen schönen Abend mit Quetschn-Musik und Mundartdichter Walter Tausendpfund. Für dieses Jahr stehen wieder mehrere Termine auf dem Programm.Die Vereinsarbeit schlug sich auch im Kassenbericht von Margit Voh nieder, der einer Prüfung problemlos standhielt. Für zehnjährige Vereinstreue erhielt Johann Retsch eine Urkunde. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden mit Urkunden und Präsenten ausgezeichnet: Anni Hupfer, Ursula Speckner und Karl-Heinz Bauer.Eine lustige Diashow über die Landesgartenschau in Bayreuth sowie über vereinsinterne Tätigkeiten, gezeigt und kommentiert von Christian Maier rundeten die Jahresrückblick-Versammlung ab.