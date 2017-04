Energie und Hartnäckigkeit steht hinter dem Erfolg des Skiclubs. Mit 717 Mitgliedern ist er inzwischen der zweitstärkste Verein in Auerbach. Der Zulauf resultiert vor allem aus den Skikursen in Ortlesbrunn.

26 Betriebstage am Lift

Inliner-Kurse gefragt

Doppelte Sicherheit am Skilift Viele Arbeitsstunden investierten die Helfer in die Liftanlage. Im Sommer bauten sie die Steuerung nach den neuesten Vorschriften der Seilbahnverordnung um. An der Bergstation sorgen jetzt zwei Reißleinen für doppelte Sicherheit und das sichere Abschalten des Lifts im Notfall. Inzwischen ist auch die TÜV-Bescheinigung eingetroffen. Allerdings müsse man sich bis zur nächsten Hauptuntersuchung 2019 Gedanken über das Liftseil machen, nachdem bis dahin die Nutzungsdauer von zehn Jahren überschritten wird. (cs)

Von der Leistung des harten Kerns um den Vorsitzenden Konrad Pöpel zeigte sich 3. Bürgermeister Norbert Gradl bei der Hauptversammlung im Gasthaus Nickl in Ortlesbrunn beeindruckt. Nicht selten werde die Arbeit am Skihang buchstäblich über Nacht durch die Witterung zunichte gemacht. "Ihr habt euch nie durch Rückschläge entmutigen lassen und habt immer wieder repariert, um den Wintersportlern gute Abfahrtsmöglichkeiten zu bieten", bewunderte er den langen Atem der Verantwortlichen.Vorsitzender Konrad Pöpel wartete mit einer stattlichen Bilanz auf. Der Lift war in der abgelaufenen Saison an 26 Tagen, zwischen 6. Januar und 5. Februar, in Betrieb. 78 Kinder und elf Erwachsene absolvierten Anfängerkurse am Skihang. Dazu kam am Ochsenkopf ein Kurs für Fortgeschrittene, an dem 37 Kinder teilnahmen. Fünf Schneesporttage für Schulen ermöglichte der Skiclub. Am 25. März, erforderte der Liftabbau einen weiteren Arbeitseinsatz.Ein Höhepunkt in jeder Wintersaison ist die Skifahrt nach Spital am Pyhrn. Skilehrer kümmern sich dort um die Kinder. An jedem der vier Tage freuten sich die 36 Teilnehmer über Neuschnee. Der Glückwunsch des Vorsitzenden ging ins ferne Kanada an den frischgebackenen DSV-Skilehrer Tobias Meisel. Er hat den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.Technischer Leiter Rudi Bradl berichtete unter anderem über den alljährlichen Schnupperkurs für Inliner im Ferienprogramm der Stadt. 40 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren kamen bei der jüngsten Auflage. Wünschenswert wäre - auch im Blick auf den stetigen Zulauf - ein neuer Asphaltbelag im hinteren Bereich des Freibadparkplatzes, wo sich die Aktion abspielt. Der Skiclub brachte sich bei der Skigymnastik in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden ein und kaufte für 120 Euro Therabänder. Erstmals soll der Gymnastikgruppe heuer ein Standup-Paddelkurs am Brombachsee angeboten werden. Offen zeigte sich Bradl, was den Wunsch nach einem Inlinerkurs für Erwachsene angeht.Einige Aktionen im Sommerprogramm liefen mit großer Beteiligung der Jugend, sagte ihr Gruppenleiter Lukas Lehner. Aber auch beim Lift- und Pistendiensten am "Ortles-Gletscher" stehe die Jugend ihren Mann.Zu Buche schlugen beim Kassenbericht von Georg Meisel die Investitionen in die Zukunft. Die Ausbildung von Übungsleitern habe bereits in dieser Saison Früchte getragen. Vorausschauend sollte unter den 15- bis 17-Jährigen um Nachwuchs für die Skilehrer geworben werden, regte der Vorsitzende an. Ein dickes Lob gab es für die durch Josef Lehner hervorragend gespurte Langlaufloipe.