Nachwuchs- und Mitgliederwerbung stehen beim Schützenverein 1890 unverändert an erster Stelle. Finanzielle Sorgen muss sich der Verein nicht machen, versicherte Schützenmeister Dietmar Neugebauer bei der Hauptversammlung.

Eine Herausforderung für den Verein wird heuer die Ausrichtung der Stadtmeisterschaft und das Sparkassenschießen des Altlandkreises Eschenbach sein. Die Termine werden noch bekannt gegeben. Seine Vereinsmeisterschaft vom 17. März bis 7. April, jeweils Freitag, will 1890 etwas "aufpeppen".Gedacht ist an einen neuen Modus. So könnte jeweils ein Schuss auf die Laserscheibe in die Wertung einfließen. Faschingsschießen, Fischerlschießen mit Heringessen, Osterschießen und Weihnachtsschießen bleiben als vereinsinterne Traditionen erhalten. Die Gaumeisterschaft in Rosenberg geht am 10., 11. und 12. März über die Bühne. Nach außen präsentieren sich die Schützen beim Festumzug der Feuerwehr Auerbach am Sonntag, 21. Mai.Die erhoffte Steigerung der Teilnehmerzahlen bei der Vereinsmeisterschaft wurde zum Bedauern des Schützenmeisters nicht erreicht. Dafür habe Hildegard Küffner als Schützenkönigin überrascht.Die sportliche Bilanz legte Schießleiter Günther Lanz vor. Gewinner des Jahresschießens 2016 war Norbert Trenz (5190 Gesamtringe) vor Ulrike Trenz (4239) und Dietmar Neugebauer (4030). Sie räumten Geldprämien ab. Die selbe Reihenfolge gab es bei den besten Schüssen im Jahrespokalschießen mit Norbert Trenz (55-Teiler) vor Dietmar Neugebauer (57,3) und Ulrike Trenz (85).Damenleiterin Heidi Kroher-Goß ließ die Einsätze Revue passieren. Mit dem Hinweis auf den neuen und sehr engagierten Gaudamenleiter spornte Neugebauer die Schützinnen zur Teilnahme am Kennen-Lernen-Schießen auf Gauebene an.Nach der Ausweisung des unmittelbar angrenzenden Festplatzes als Baugebiet durch die Stadt hofft 1890 im Blick auf die Zufahrt zum Schützenheim auf eine bessere Lösung. In Absprache mit der Regens-Wagner-Stiftung können sich die Bewohner der Einrichtung am sportlichen Angebot des Schützenvereins beteiligen. Durch vier Neuaufnahmen erhöht sich der Mitgliederstand zum Jahresende 2016 auf 74.Von einem finanziell erfolgreichen Jahr, das einen schönen Überschuss bescherte, berichtete Kassier Georg Meisel. Geld in die Kasse spülten vor allem das Einsortieren und Austragen des Stadtanzeigers sowie Mieteinnahmen. Nach der Anschaffung von drei neuen Gewehren sollen die alten verkauft werden. Weitere zwei bis drei Ergänzungen des Bestands werden ins Auge gefasst. Auch zwei neue Jacken wurden gekauft.Als Ziel für den Tagesausflug in diesem Jahr stehen unter anderem die Wilhelma in Stuttgart oder der Ammersee mit Kloster Andechs zur Wahl. Nach der im Vorjahr gut angenommenen Wanderung ist sie für heuer wieder ein Thema.