Das Wasser kann ohne Fische auskommen, aber kein Fisch ohne Wasser, sagt ein Sprichwort aus China. Das Element Wasser verlangt aber auch einen Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz. Und darum kümmert sich in Auerbach der Sportanglerverein.

Fangbilanz 2016 Gewässerwart Hanspeter Leißner wartete mit eindrucksvollen Zahlen aus dem vergangenen Jahr auf. Die größten Exemplare waren ein Karpfen mit 78 Zentimeter, ein Hecht mit 92, ein Zander mit 78, ein Aal mit 89, ein Waller mit 140 und eine Bachforelle mit 54 Zentimetern. Insgesamt wurden 346 Karpfen, je neun Schleien und Aale, 71 Hechte, 32 Zander, zwei Waller und 275 Forellen von Mitgliedern gefangen. (eb)

Vorsitzender Werner Purkl wünschte sich in der Jahreshauptversammlung mehr Beteiligung der Mitglieder an den Arbeitseinsätzen. Den Gewässerwarten bescheinigte er, dass sie ihre Aufgabe gewissenhaft wahrnehmen.Eine Abordnung der Sportangler besuchte die Versammlung der Hegegemeinschaft Oberes Pegnitztal. Sie stellt heuer erneut 400 Äschen kostenlos als Besatz für die Pegnitz zur Verfügung. Für den Fluss gibt es seit Dezember eine kostenlose Zusatzkarte, die zum Fang von Raubfischen wie Hecht, Aal und Rutte berechtigt. Das hat der Vorstand beschlossen.Am Rußhüttenweiher lief 2016 eine größere Baumaßnahme. Ein neu gesetzter Mönch reguliert jetzt den Ablauf. Zugleich wurden eine Fischgrube angelegt, der Weiher teilweise entschlammt sowie der Damm begradigt und geschottert. In den nächsten Monaten will der Verein den Parkplatz verbessern. Die Laufzeit des Pachtvertrags für den Rußhüttenweiher reicht jetzt bis 2030. Durch den Grundstückskauf aus Eigenmitteln vergrößerten die Sportangler ihren Anteil am Eschenbacher Weiher.Purkl erinnerte an das Verbot, Grundstücke anderer Besitzer zu befahren. "Für solches Fehlverhalten kann der Angler haftbar gemacht werden, und es droht eine Schadenersatzklage", warnte der Vorsitzende.Auf die 50-Jahr-Feier des Sportanglervereins blickte 2. Vorsitzende Günther Rümpelein zurück. Seit der Gründung 1966 gelte die Verpflichtung zum waidgerechten Fischen sowie zum Schutz und zur Reinhaltung der Gewässer zum Wohl der Gemeinschaft. Weiter berichtete Rümpelein über das Hegefischen 2016 am großen Stadtweiher. Als Jugendfischerkönig amtiert Enrico Pisani, als Fischerkönig Stefan Lieret. Beim Bayerischen Landesfischereitag belegte Richard Budzynski einen hervorragenden zweiten Platz.16 Veranstaltungsangebote umfasste die Bilanz des Jugendwarts Dirk Richter, etwa Zeltlager und Bootsfahrten. Felix Buch zog einen Spiegelkarpfen mit 37 Pfund an Land.Auf 25 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Heinrich Krodel jun., Manfred Schnödt und Detlef Uhlitzsch zurück. Ehrenkrüge bekamen Thomas Seitz zum 50. Geburtstag sowie Alexander Böhm, Harald Müller, Gerhard Baier, Johann Dunzer und Richard Budzynski zum 60. Geburtstag. Zum Ehrenmitglied ernannten die Sportangler bei der Jahreshauptversammlung Peter Kriegisch."Ein kleines Unternehmen" erkannte Bürgermeister Joachim Neuß im Sportanglerverein. Er leiste einen wertvollen Beitrag für die Erhaltung der Kulturlandschaft und der Gewässer. Das vom Stadtrat verabschiedete Gewässerentwicklungskonzept werde sich auch auf die Zuschüsse des Freistaates Bayern auswirken.Der Vorsitzende des Oberpfälzer Fischereiverbands, Luitpold Edenhard, würdigte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Sportanglerverein und lobte besonders dessen Jugendarbeit. An Vorsitzenden Werner Purkl überreichte er das Buch "Fischglück und Wasserratz".