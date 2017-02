Steinamwasser. Die Flembach-Kickers (FBK) sind nicht nur auf dem grünen Rasen in Steinamwasser oder in Sporthallen aktiv, sondern pflegen auch das Gesellschaftliche. So besteht am Rosenmontag, 27. Februar, beim gemeinsamen Faschingsball mit der KLJB Gunzendorf, der FFW Gunzendorf und der SKK Gunzendorf Gelegenheit zum Tanzbeinschwingen.

Die Hälfte gewonnen

2018 sind's 40 Jahre

Bei der Hauptversammlung im Landgasthof Zum Mittler in Steinamwasser blickte Vorsitzender Christian Schatz auf die Aktivitäten zurück. Er sprach von einem Mitgliederstand von 159, der nach dem Tod von Ludwig Götz nun aktuell ist. Schatz ging auch auf das "schon gehobene Alter" der Mitglieder ein, das sich zum Großteil ab 50 Jahren aufwärts bewegt. Deshalb sei geplant, eine Offensive zur Verjüngung zu starten.Die aktuellen Mitglieder kommen aus Ohrenbach, Michelfeld, Gunzendorf, Neuzirkendorf, Troschenreuth und Bronn. Die Rückschau auf 2016 beinhaltete das Pokalturnier der Kickers in Steinamwasser am 18. Juni mit acht Mannschaften und die Dorfmeisterschaft am nächsten Tag mit vier Mannschaften. Zu runden Geburtstagen wurde 15 Mitgliedern gratuliert.In der Vorschau nannte Schatz den erwähnten Faschingsball der Vereine bei Günther Götz in Steinamwasser, den 17./18. Juni für das traditionelle Pokalturnier in Steinamwasser und die Weihnachtsfeier am 9. Dezember.Spartenleiter Norbert Schleicher berichtete von acht Spielen der Kickers gemeinsam mit den AH-Fußballern des ASV Michelfeld. Davon wurden vier gewonnen, zwei verloren und zwei endeten Unentschieden (14 Punkte/26:15 Tore). Die meisten Treffer (5) erzielte Wolfgang Schleicher. Am Kleinfeld-Pokalturnier beteiligten sich acht Teams. Sieger waren die "Wilden Kerle" aus Welluck, gefolgt vom Stammtisch aus Michelfeld. Die Fußballer von Schallke '62 aus Sulzbach belegten Platz drei.Dorfmeister wurde die SG Ortlesbrunn/Ranzenthal. Das Einlagespiel der Damen gegen die Promis endete leistungsgerecht 3:3. Das weitere Einlagespiel der F-Jugend SV 08 Auerbach gegen Gößweinstein gewannen die Auerbacher und holten so die Meisterschaft in ihrer Gruppe. Beim eigenen Presssackturnier in der Auerbacher Sporthalle landeten die Kickers auf einem guten vierten Platz.Für die bevorstehende Saison kündigte der Spartenleiter elf Spiele an, die von der SG FBK/ASV Michelfeld AH absolviert werden. Bereits am Samstag, 18. Februar, beteiligen sich die Kickers am Hallenfußballturnier von Schallke '62. Das Presssackturnier, organisiert von den AH-Fußballern des SV 08 Auerbach, ist für Sonntag, 5. März, geplant. Trainingsbeginn ist am 12. April in Michelfeld. Ab 31. Mai wird dann gemeinsam in Steinamwasser trainiert. Am 17. Juni ist das Kleinfeldturnier mit acht Mannschaften in Steinamwasser vorgesehen. Am 18. Juni steht die vierte Dorfmeisterschaft mit Einlagespielen auf dem Programm.Dem Kassenbericht von Hermann Rupprecht war ein Plus zu entnehmen. Im Visier haben die Flembach-Kickers ihr 40-jähriges Bestehen, das im Juni 2018 gefeiert werden soll.