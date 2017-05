Zum ersten Mal nach der Fusion des ASV Auerbach und des SV Rot-Weiß Welluck kürte der vor neun Jahren entstandene SV 08 Auerbach zwei Ehrenmitglieder.

Die Laudatio des Vorsitzenden Uwe Ditz galt zunächst Peter Lehner. Vor mehr als 60 Jahren trat er in den Sportverein Rot-Weiß Welluck ein, den sein Vater Johann lange Zeit als Vorsitzender geführt hat. Sohn Peter übte ab 1971 verschiedene Funktionen aus, unter anderem als Kassier und Kassenrevisor. Bis 2005 gehörte er dem Vereinsausschuss an. Seinen besonderen Stellenwert für den Verein habe er aber auch außerhalb des Sitzungszimmers unter Beweis gestellt. Beim Bau des Sportplatzes und des Sportheims am Sand sowie bei vielen anderen großen und kleinen Arbeiten war Peter Lehner zur Stelle. So sei auch die Sprecherkabine am Sand "sein Baby".In Abwesenheit wurde Peter Merkel zum Ehrenmitglied ernannt. Er stieß als Fußballer zu Rot-Weiß Welluck und gehörte ab 1979 dem Vereinsausschuss an. Ab 1991 leitete er den Verein an der Seite der Vorsitzenden Johann und Bernhard Lehner zehn Jahre lang als Vize mit. Im Ausschuss blieb er bis 2005. Auch er bringe sich bis heute immer wieder als Handwerker auf beiden Sportanlagen des SV 08 Auerbach ein.