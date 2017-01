Es ist schon eine ganze Weile her, dass der Heimat- und Volkstrachtenverein einen Aufwärtstrend wie derzeit erlebt. "Es boomt" zur Freude von Jugendleiterin Katrin Himmelhuber, ihrer Stellvertreterin Claudia Kormann und des gesamten Vereins. Die Jugendgruppe im Alter von 4 bis 27 besteht im Moment aus 42 Kindern und Jugendlichen, davon fünf aktive Boum und 26 Moidla. Sie waren 2016 sowohl bei kirchlichen als auch weltlichen Anlässen gefordert, aber Spaß und schöne Erlebnisse blieben deshalb nicht auf der Strecke. Im März stand der Trachtentausch auf dem Kalender. Viele Änderungen an den Trachten mussten vorgenommen, aber auch neue angefertigt werden.

Der erste Ausflug führte im April mit 20 Kindern ins Tucher-Land nach Nürnberg. Erste Gelegenheit, die schönen Trachten auszuführen, bot sich zum 95-jährigen Bestehen bei Stamm Sulzbach. Im Mai war die Jugend wieder bei der Breitensteiner Kirwa vertreten. Trotz Ferien repräsentierten die Nachwuchstrachtler mit zehn Paaren den Verein. Im Juni durfte die Jugend ab 13 Jahren an einer Floßfahrt auf der wilden Rodach teilnehmen. Der Dank galt der Gebietsjugendleitung mit Silvia Götz.Beim Gaujugendtag im Freilandmuseum in Perschen erfuhren unter den vielen jungen Teilnehmern aus dem gesamten Gau auch die 16 Kinder aus Auerbach einmal mehr die Vorzüge einer tollen Gemeinschaft. Freude brachte der Trachtlernachwuchs anlässlich des Sommerfestes im Caritasheim mit einem Auftritt für die Senioren. Als schöne Erinnerung blieb für die 20 Jugendlichen das Zeltlager in Weiden. Mit viel Applaus dankten die Besucher der traditionellen Siedlerkirchweih den Auftritt der jüngsten Trachtler.Auf den Verein wartet heuer die Ausrichtung des Gaujugendtages zum Bürgerfest. Es gilt, die Teilnehmer nach dem Gottesdienst am Sonntag, 2. Juli, beim Frühschoppen und Mittagessen am Marktplatz zu bewirten. Danach ist die Bühne frei für Tänze des Nachwuchses.