"Unsere Gärten sind ein Stück Luxus und auch Rückzugsort. Der Garten liefert gesundes Obst und Gemüse und lädt zum Feiern mit Familie und Freunden ein. Das Hobby fordert viel Bewegung an der frischen Luft, schenkt uns kreative Gestaltungsmöglichkeiten und hält uns fit", erklärt die Vorsitzende. Relativiert sich da nicht der Faktor Zeit und Arbeit ganz schnell?"

Neue Führung Bei den Neuwahlen wurden Renate Steger als Vorsitzende, Erich Sertl als Stellvertreter und Melanie Baier als Kassier wieder gewählt. Neue Schriftführerin ist Gudrun Rupprecht, Revisoren sind Gisela Schleicher und Lydia Schäffner. Als Beisitzer wurden gewählt Anita Siegler, Elisabeth Wallner, Christine Dötsch, Maria Pfab, Frieda Beyer, Stefanie Brunhuber und Erwin Schriefer.



Mit Blumen wurden die scheidenden Mitglieder der Vorstandschaft bedacht, Maria Gradl, Irmgard Haberberger, Michael Trenz, Jürgen Pohl und Gerd Dötsch. (swt)

(swt) Renate Steger, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Gunzendorf fasste bei der Hauptversammlung das gemeinsame Hobby der Mitglieder mit diesen Worten zusammen. Sie blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das im "Tag der offenen Gartentür" im Juni seinen Höhepunkt fand. Im April waren die OGV-Kids unterwegs bei der Aktion Ramadama und sammelten fleißig Müll in und um Gunzendorf und Ranzenthal.Eine Vereinsfahrt zum Tropenhaus Klein-Eden und in die Farb-Glashütte Lauscha sowie die Herbstwanderung nach Burg Hohenstein. Das Pflanzen eines Apfelbaumes in der Streuobstwiese und die Luciafeier waren weitere Höhepunkte. Glückwünsche schickte Renate Steger zu ihrem Stellvertreter Erich Sertl, der derzeit auf Madeira seinen 70. Geburtstag verbringt. Die Kassenführerin Melanie Baier konnte positives berichten.Für das Jahr 2017 hatte Steger folgende Termine im Gepäck: Am 22. April ist wieder Ramadama mit den OGV-Kids. Am 29. Juni folgt ein Stammtisch mit Vortrag zum Thema "Dachbegrünung". Im Juli wird es voraussichtlich einen Aufbaukurs Baumpflege, Sommerschnitt in der Praxis, geben. Am Sonntag 30. Juli findet das Gartenfest in Gunzendorf bei Familie Raß statt. Die Herbstwanderung findet am 3. Oktober nach Eschenbach statt. Am 3. November ist wieder ein Obstbaumpflanzen mit Schulanfänger geplant, es wird jedoch ein Platz für einen Hochstammbaum benötigt, da die Streuobstwiese in Ohrenbach voll ist. Die Luciafeier ist für den 10. Dezember vorgesehen. "Wir möchten auch noch ein paar Stammtische ins Programm aufnehmen, ohne oder mit Themen je nach Anregung," schlug Steger vor. Dritter Bürgermeister Norbert Gradl sprach die Grußworte der Stadt und lobte das Engagement des Vereins. Es sei ein bemerkenswerter Glücksfall, wenn man so ein Hobby habe. Michaela Basler, Gartenfachbeauftragte des Landkreises hielt anschließend einen interessanten Vortrag zum Thema "Heimische Obstgehölze.