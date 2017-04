Die Passion als vergnügliche Dorfposse - ist das möglich? Ja, ist es. Das TiK-Theater aus Neuenmarkt bewies am Ostermontag im Bergbaumuseum Maffeischächte, dass ein Passionsspiel nicht gleich ein Passionsspiel ist.

Weißwürste mit Kraut zum Abendmahl? Ein Petrus, der sich der rituellen Fußwaschung verweigert? Ein Jesus, der seine Tunika mit einem Club-Schal gürtet? Solche "Feinheiten" sind für ein herkömmliches Passionsspiel nicht gerade typisch, aber durchaus passend für einen vergnüglichen Theaterabend. Die Besucher belohnten die Akteure um Regisseur Jürgen Peter mit viel Gelächter und reichlich Applaus. Peter ist nicht nur Initiator und künstlerischer Leiter der vor 14 Jahren gegründeten Theatergruppe TiK, sondern auch Kulturpreisträger des Landkreises Kulmbach.In "Passion" ging es um die Bürger einer kleinen Ortschaft, die neidisch auf ihren Nachbarort blicken, der durch sein Passionsspiel berühmt geworden ist. Die Dorfgemeinschaft will ebenfalls Touristen anziehen und beginnt mit den Proben für ein eigenes Passionsspiel. Sehr schnell wird deutlich, dass die individuellen Interessen der Darsteller das Gelingen des ambitionierten Projektes gefährden und dass die Festspielhalle für 5000 Gäste oder das große Hotel für die Besucher aus aller Welt für immer ein Wunschtraum bleiben werden.Die ehemalige Kompressorhalle des Nitzlbucher Bergbaumuseums erwies sich wieder einmal als feine Kulturhalle. Stimmungsvolle Beleuchtung, großformatige Museumsbilder als Kulisse für das Schauspiel und neue Sitzgruppen bildeten den Zuschauerraum, der immer wieder auch von den Darstellern für ihre Dialoge genutzt wurde.Und da man ein Abendmahl nicht mit einem Jesus und zwei Jüngern proben kann - selbst ein Stadtrat hatte sich vor der Probe gedrückt - rekrutierte Spielleiter Oskar (Michael Lehner) kurzerhand zwei Damen aus dem Publikum als Ersatz-Jünger. Eine davon war die Schülerin Melany Deinzer aus Welluck.Bis zum überraschenden Schluss des Stückes gab es neben etlichen Wirren und fruchtlosen Diskussionen auf der Bühne auch reichlich Schneetreiben im Freien. Für frühlingshaftes Ambiente in der Halle sorgten die Stiefmütterchen auf den Tischen. Allerdings blieben wegen der Wetterkapriolen spontane Osterspaziergänger aus. Wer den am frühen Nachmittag noch frei geschaufelten Weg in die Maffeihalle gefunden hatte, erlebte einen lustigen Theaternachmittag und die Zusage der Schauspieler, gerne mal wieder vor dem guten Publikum im Bergbaumuseum aufzutreten.