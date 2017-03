Michelfeld. Die Floriansänger verstummen nicht. Damit die nächsten Auftritte gelingen, wurde bei der Jahreshauptversammlung zum fleißigen Besuch der Probenabende aufgerufen. Nachwuchssänger, die sich dem Lied verbunden fühlen, wären aber dringend nötig.

Auf unseren Gesang können wir doch stolz sein. Allerdings muss dafür auch fleißig geübt werden. Dirigent Erwin Rühr

Der Versammlung ging ein Gottesdienst in der Pfarrkirche zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins voraus. Dabei stimmten die Floriansänger die Waldlermesse an, dirigiert von Werner Nürnberger.Im Gasthaus Schenk erinnerte Vorsitzender Hans Thiem an verschiedene Auftritte im vergangenen Jahr. Aus Rücksicht auf das Alter der Sänger habe sich die Zahl etwas verringert.Auf Einladung von Pfarrer Georg Braun singen die Floriansänger am Sonntag, 26. März, beim Fastengottesdienst in St. Johannes eine Messe. Zum Wirtshaussingen am Donnerstag, 30. März, wird eine fränkische Musikergruppe erwartet. Geplant ist auch ein Singen bei einem Musikfest in Regensburg. Auf einem Ausflug nach Eckersmühlen soll ein historischer Hammer besichtigt werden, der eine alte Verbindung mit Staubershammer hat.Noten- und Sachwart Karl Merkl sprach von 33 Proben im vergangenen Jahr. Zum Chor zählen 15 aktive Sänger, die Erwin Rühr dirigiert. Musikalisch unterstützen ihn Isabella Beyer und gelegentlich auch Sonja Schwemmer. Die Auftritte summierten sich auf 18. Der Verein hat 53 Mitglieder, davon waren 16 zur Versammlung gekommen.Bei der Aussprache stand die Motivation der Sänger zum Besuch der Proben im Vordergrund. Aus dem Dirigenten Erwin Rühr sprach die Musikerseele: "Auf unseren Gesang können wir doch stolz sein", stellte er fest. "Allerdings muss dafür auch fleißig geübt werden."Hans Raß fügte hinzu: "Die Motivation besteht in der Öffentlichkeit, und unser Singen, ob kirchlich oder weltlich, erfreut die Menschen." Diesen Aussagen schloss sich auch Vorsitzender Hans Thiem mit den Worten an: "Was das Singen betrifft, ist das Wollen wichtig."