Steigende Besucherzahlen hat der Museumsbetrieb auf Maffei. Der Förderverein hat dort in den vergangenen Monaten einige Baustellen abgearbeitet.

Maffei-Termine 2017 Montag, 1. Mai, Wiedereröffnung des Museumsbetriebs



Sonntag, 18. Juni, Motorradgottesdienst



Samstag/Sonntag, 8./9. Juli, Maffei-Spiele mit Abba99 (Vorgruppe Continental Breakfast) und Jazzfrühschoppen mit Jean-Baptistes-Jug-Band



Samstag, 16. September, Maffei-Spezial mit Soloauftritt von Lizzy Aumeier



Samstag, 14. Oktober, Veranstaltung im Auerbacher Theatersommer



Samstag/Sonntag, 9./10. Dezember, Bergwerksweihnacht . (swt)

Wie 2. Vorsitzender Mathias Regn in der Jahreshauptversammlung mitteilte, entstand ein neues Stuhllager. Das Dach der Kompressorhalle wurde neu gedeckt. Diese Maßnahme habe der Landkreis Amberg Sulzbach tatkräftig und finanziell unterstützt. Beleuchtungen, neue Stromleitungen und vieles mehr standen auf der Agenda.Jürgen Steibl sprach von 652 Museumsbesuchern im vergangenen Jahr. Die Tendenz sei steigend. Er möchte die Ausstellung erweitern und bat die Auerbacher, auf ihren Dachböden nach Objekten aus der Zeit des Bergbaus zu suchen.Für 2017 hat der Verein verschiedene Aufgaben im Visier. Beleuchtungskonzepte für alte Maschinen, die Elektroinstallation in der Schachthalle 2, ein neuer Zaun und die Verlegung von Erdkabeln sind einige Beispiele. Im Hintergrund entstanden ein neuer Internetauftritt und eine Facebook-Seite.Eine befriedigende Finanzlage bilanzierte Schatzmeister Roland Achatz. Die Einnahmen der Bergwerksweihnacht seien für den Unterhalt des Museums und des Geländes unverzichtbar.2. Bürgermeister Herbert Lehner sah das Maffeigelände als wichtigen Ort des Auerbacher Kulturlebens. Auf anspruchsvolle Weise werde an die Tradition des Bergbaus erinnert. Er appellierte an die höheren Stellen im Landkreis, die rein ehrenamtliche Arbeit der Maffeianer noch mehr zu würdigen.Dank sagte Vorsitzender Michael Grüner den Familien Friedl und Trenz, die in einer Kletteraktion den Förderturm 2 von seinem Strickkleid befreit hatten.