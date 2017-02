Jungmusiker mit beeindruckendem Können

Erstmals in der Geschichte der Knabenkapelle nahmen ihre jüngsten Musiker an der Prüfung zum Juniorabzeichen teil. Der Nordbayerische Musikbund hat es eingeführt, um dem Nachwuchs frühzeitig die Möglichkeit zu geben, sein Können zu beweisen. Gleichzeitig soll es die Kinder an spätere Leistungsprüfungen wie die von manchen gefürchtete D 1-Prüfung heranführen.

Das Juniorabzeichen besteht aus einem theoretischen Teil, in dem Grundlagen der Musik abgefragt werden, und aus einem praktischen Teil, bei dem eine Tonleiter und zwei frei gewählte Stücke vorgetragen werden. Die Prüfung fand am Samstag in der Mittelschule Auerbach statt. Die neun Teilnehmer bekamen sechsmal "ausgezeichneten Erfolg" und dreimal "sehr guten Erfolg" bescheinigt.