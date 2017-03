Der Osterhase legt den Auerbachern ein richtig schönes Ei ins Nest: Am Ostermontag, 17. April, gibt es ein Wiedersehen mit der Theatergruppe TiK aus Neuenmarkt auf der Maffeibühne. Vor einem Jahr begeisterte sie das Publikum mit dem Lustspiel "Im weißen Rössl". Dieses Mal bringt sie das Stück "Passion" mit in die beheizte Kulturhalle. Mit einem herkömmlichen Passionsspiel hat es nicht ansatzweise etwas zu tun. Es wird stattdessen für Schmunzeln und Heiterkeit sorgen.

TiK steht sowohl für "Theater in der Kneipe" und für "Theater in der Kirche". Im Fall des Bergbaumuseums lässt sich noch "Theater in der ehemaligen Kompressorhalle" anfügen. "Passion" spielt in einem Dorf, das voller Neid auf den Nachbarort blickt, der durch ein Passionsspiel berühmt geworden ist und viele Touristen anzieht. Die Dorfgemeinschaft will nachziehen und versteigt sich in die Idee, ein eigenes Passionsspiel aus dem Boden zu stampfen.Vieles läuft aber nicht nach dem Plan des Spielleiters Oskar - etwa, dass es zum Abendmahl Weißwürste mit Kraut geben soll. Man gerät sich zudem in die Haare, als es darum geht, ob die Maria Magdalena tatsächlich von einer echten Sünderin im Dorf gespielt werden muss. Und der Judas-Darsteller will nur auftreten, wenn er kein Verräter, sondern ein guter Judas wäre. Streitereien und Zickenkriege perfekt - zum Vergnügen der Zuschauer.Unter den Akteuren werden die Besucher auf Maffei einige bekannte Gesichter wiedersehen. Die Rolle der Maria Magdalena übernimmt die Neu-Auerbacherin Mona-Isabelle Peter. Kaiphas, der Hohepriester, wird gespielt von Walter Richter, der im April 2016 als schöner Sigismund auf der Maffei-Bühne stand. Und auch Spielleiter Michael Lehner ist kein Unbekannter, mimte er doch bei der TiK-Premiere den grantelnden Berliner Fabrikanten Giesecke. Nicolas Peter alias Kellner Piccolo spielt den Jünger Petrus.Der vergnügliche Theaterabend in der Kompressorhalle auf Maffei beginnt am Montag, 17. April, um 17 Uhr (Einlass ab 15 Uhr). Der Eintritt kostet 14 Euro zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr, an der Abendkasse 17 Euro. Karten gibt es bei Schreibwaren Kleefeldt in Auerbach.