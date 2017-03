Troschenreuth. Eine Komödie um eine Erbschaft bringt das Troschenreuther Mundarttheater im März und April auf die Bühne. "Letzter Wille" stammt aus der Feder des fränkischen Autors Fitzgerald Kusz.

Zum Inhalt: Erbtante Martha ist gestorben und hinterlässt augenscheinlich ein Vermögen. Nach der Beerdigung trifft sich die Verwandtschaft in ihrer guten Stube und lässt die Masken fallen. Es entbrennt ein Kampf. Jeder will den größten Anteil; jeder fühlt sich übervorteilt. Einig ist man sich nur, dass die Erbansprüche des dahergelaufenen Musikkünstlers Klaus nichtig sind. Da taucht ein Testament auf. Aber ist es auch gültig?Zur Premiere hebt sich der Vorhang am Freitag, 10. März, im Gasthaus Zum Roten Ochsen in Troschenreuth. Beginn ist, wie auch bei allen weiteren Aufführungen, um 19.30 Uhr. Die Termine sind am Freitag, 17. März; Samstag, 18. März; Freitag, 24. März; Samstag, 25. März; Freitag, 31. März; Samstag, 1. April; Freitag, 7. April; Samstag, 8. April.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Wöckel in Pegnitz, Hauptstraße 59, oder im Internet auf der Seite des Troschenreuther Mundarttheaters.