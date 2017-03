60 Jahre aktives Singen und Musizieren. Für diese lange Zeit bekam Ehrenchorleiter Josef Schaller am Samstagabend die goldenen Nadeln des Fränkischen Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes verliehen.

Rudi Weber, Ehrenvorsitzender des MGV 1884 Auerbach, hielt die Laudatio. Vor 60 Jahren trat Schaller in den Kirchenchor in Pressath ein, gehörte dann dem Chor der Gebirgsjäger während seiner Bundeswehrzeit an, sang im Kammerchor der Universität und kam schließlich 1964 als Lehrer nach Auerbach. Hier schloss er sich ebenfalls dem Kirchen- und dem Männerchor an. Musica Nova, also neue Musik, war seine Leidenschaft.Und weil ihm selbige im Männerchor zu "antiquiert" war, zog er sich zunächst wieder zurück. 1975 schloss er sich dann dem inzwischen gegründeten gemischten Chor an. 1983 übernahm er dessen Leitung und behielt sie bis 2009.Vorsitzender Hans Steger und die Vorsitzende des Sängerkreises Hersbruck, Elisabeth Hensel, übergaben an Schaller die Auszeichnung und ihre Glückwünsche. Nadeln in Silber gab es dann für 25 Jahre aktives Singen: Heinz Biersack (Tenor), Jutta Eckert und Angelika Masi (Sopran) bekamen diese überreicht.In seinem Jahresbericht blickte Hans Steger als Vorsitzender auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Vor allem die Konzerte im Sommer und zu Weihnachten waren ein voller Erfolg. Interessant war auch die Teilnahme am Gruppenkonzert in Bieberswöhr. Eine ähnliche Veranstaltung wird 2018 in Auerbach stattfinden. Steger dankte den aktiven Sängern und Chorleiter Markus Weber für die Geduld und das Engagement.37 Singstunden, zwei Zusatz- und zwei Generalproben waren zu absolvieren, so Schriftführerin Gabriele Wölfel. 48 aktive Mitglieder singen im Chor, 20 Männer und 28 Frauen; dazu gibt es 57 Passive. Drei Todesfälle waren zu beklagen, aber es gab auch zwei Neuzugänge. Das Durchschnittsalter liegt bei 64,5 Jahren. Eine aktuelle Probenstatistik, erstellt von Angelika Masi, zeigte, das vor allem der Tenor am fleißigsten war (mit 86,1 Prozent); gefolgt von den Altstimmen mit 82,9 Prozent. Peter Pickert aus dem Tenor schaffte es sogar, alle Proben zu besuchen. Chorleiter Markus Weber dankte den Sängern für ihre Geduld. Er erinnerte kurz an den verstorbenen, langjährigen Chorleiter Hermann Dünzl, von dem er viel gelernt habe und der ihn mit Lob und viel Unterstützung als Nachfolger einführte. "Wir sind natürlich auch an Nachwuchs interessiert, aber die langjährigen Mitglieder des Chores sind eine große Bereicherung und verfügen über Erfahrung."Weber lobte das Engagement der aktiven Sänger für die vergangenen Konzerte. "Wir sind eine bunte Sängerschaft mit vielen Geschmäckern, ebenso das Publikum. Mit Qualität und Anspruch meistern wir unsere Aufgabe."Für 2017 steht unter anderem Franz Schubert bei den Proben im Mittelpunkt, an den Liedern für das Konzert am Samstag, 17. Juni, wird schon gearbeitet. Der Chor sei eine Kraftquelle für ihn, schloss Weber.Als Termine für 2017 stehen fest im Kalender, das Sommerkonzert am Samstag, 17. Juni, im Foyer der Helmut-Ott-Halle, das Grillfest am Samstag, 22. Juli, im Café Postillion, der Vereinsausflug zu Pfarrer Wolfgang Hörl nach Neuendettelsau am Sonntag, 1. Oktober, und das Weihnachtskonzert. Dieses findet erstmals nach Weihnachten statt, und zwar am Samstag, 30. Dezember.Wer am Singen Freude findet und gerne im MGV 1884 mitmachen möchte, der ist zu den Proben am Dienstag, 19.30 Uhr bis 21 Uhr, im kleinen Kolpingsaal eingeladen.