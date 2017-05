Manfred Theisen liest in der Mittelschule Auerbach

Manfred Theisen, Journalist und Politologe aus Köln, war in der vergangenen Woche zum zweiten Mal zu Gast an der Mittelschule. Unter dem Motto "Lesen verleiht Flügel" hatte die Buchhandlung Eckhard Bodner aus Pressath Lesungen mit ihm organisiert. Eine Zuwendung der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung sorgte dafür, dass die Schüler kostengünstig in diesen Genuss kamen.

In seinem Buch "Weil es nie aufhört" greift Theisen die Verbreitung von Bildern im Internet auf. In der Geschichte macht eine Achtklässlerin einen fatalen Fehler: Sie entblößt für einen jungen Mann, den sie zu kennen glaubt, bei einem Skype-Chat ihren Oberkörper. Ohne ihr Wissen filmt der Mann mit. Die Folge ist eine gnadenlose Cybermobbing-Kampagne gegen das Mädchen. Für die 5. und 6. Klassen las Manfred Theisen aus seiner Nerd-Reihe.