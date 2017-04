Musikantentreffen für Spielen und Zuhörer ein Genuss

Michelfeld. Wenn sich Sänger und Musiker treffen, werden gerne Freundschaften geschlossen. So trugen auch Musikliebhaber aus Bindlach und Umgebung zu einem guten Gelingen des Wirtshaussingens der Floriansänger bei. Der große Schenk-Saal war gut gefüllt und für die meist ältere Generation war's ein Abend, der durch die Darbietungen viele Erinnerungen an frühere Zeiten wachrief. Nachdem die Floriansänger ein Begrüßungslied angestimmt hatten, gestalteten den weiteren Abend in der Hauptsache die Musikanten aus Franken. Die Leitung dieser Gruppe übernahm Dieter Lindner, der im Laufe des Abends sein Können auf dem Schifferklavier unter Beweis stellte. Seine Gattin Ingeborg, hat sich für das Saxofon entschieden. Erst mit 65 Jahren hat sie angefangen, es zu spielen. Ein Zeichen dafür, dass man auch im fortgeschrittenen Alter sich an der Musik erfreuen kann. Heinz Singer spielte Klarinette und Saxofon und Helmut Hofmann bediente die Holztrommel. Erich Löw stellte sich als ausgezeichneter Zitherspieler vor und ebenfalls mit einem Saiteninstrument, der Gitarre, begleitete ihn einfühlsam Klaus Becher. Auch die Floriansänger ließen ihre Stimmen erklingen, musikalisch begleitet vom Dirigenten des Männerchores, Erwin Rühr. Vorsitzender Hans Thiem bedankte sich bei allen Mitwirkenden und besonders beim Publikum, das bei den verschiedenen Liedern ebenfalls ihre Stimmen erklingen ließen. Bild: eb