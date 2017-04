Anlässlich der Fünf-Jahres-Feier der Stadtbücherei St. Johannes findet am Samstag, 29. April, im Bürgerhaus ein Tag der offenen Tür statt. Die Besucher erwartet ein vielfältiges, buntes Programm.

Auf einen Blick Zum fünfjährigen Bestehen der Stadtbücherei St. Johannes gibt es am Samstag, 29. April, einen Tag der offenen Tür mit folgenden Punkten:



11 Uhr: Erzähltheater Kamishibai für Kinder von vier bis sieben Jahren



ab 14 Uhr: Eröffnung des Medienbereichs "Brücke der Verständigung" (mehrsprachige Bücher)



Ganztags: Leserally (für Kinder von sechs bis zwölf Jahren)



Um 11 Uhr nimmt Gerda Hörmann kleine Gäste zwischen vier und sieben Jahren mit auf eine Reise in die Märchenwelt des Erzähltheaters. Höhepunkt des Tages ist um 14 Uhr die feierliche Eröffnung des Medienbereichs "Brücke der Verständigung" (mehrsprachige Medien) durch Bürgermeister Joachim Neuß, Pater Markus Flasinski und der Büchereileitung Claudia Schnödt.Angelehnt an die Idee der landesweit verbreiteten Asylotheken soll dieser neue Medienbereich den interkulturellen Austausch und die internationale Verständigung fördern. "Uns lag es besonders am Herzen, alle Bürger mit diesem Projekt anzusprechen", sagt Initiatorin und Mitarbeiterin des Stadtbücherei-Teams Christina Schnödt.Schließlich seien Sprache oder Gepflogenheiten anderer Nationen für jemanden, der etwa privat oder beruflich in andere Länder verreist, genauso relevant, wie für jemand der nach Deutschland kommt, so Schnödt. Bücher bilden dabei die Brücken, um sich mit neuen Kulturen auseinanderzusetzen und sie zu verstehen.Unterstützt wird dieses Projekt vom St. Michaelsbund in Bamberg. So konnten an drei Regalen Medien mit dem Fokus auf Sprachenlernen, Wissenswertes über Land und Leute sowie aktuelle internationale Themen angeschafft werden. Im Anschluss öffnet für alle Besucher das eigens an diesem Tag eingerichtete Lesecafé. Bei einer Tasse Kaffee können die Besucher sich durch die Bücher schmökern oder die Ausstellung zur fünfjährigen Büchereigeschichte begutachten.Ganztags veranstaltet das Team der Stadtbücherei St. Johannes für ältere Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren eine Lese-Rallye. An verschiedenen Stationen in den Räumen der Bibliothek sollen den Mädchen und Buben Bücherorte und das Lesen spielerisch nähergebracht werden.Interessierte haben die Möglichkeit sich einer der Führungen durch die Büchereiräume anzuschließen. Ein besonderes Geschenk bietet die Stadtbücherei St. Johannes allen, die sich an diesem Tag für die Ausleihe registrieren: Sie erhalten das erste Jahr beitragsfrei.