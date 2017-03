Mittlerweile haben sich 84 Vereine und Verbände unter dem Dach des Stadtverbandes zusammengeschlossen. Im kommenden Jahr kann der Dachverband sein 40-jähriges Bestehen feiern, gleichzeitig wird auch die 40. Stadtmeisterschaft im Kegeln ausgerichtet.

Am 2. Juli Gaujugendtag

Der Blick zurück

Erstes Treffen am 26. April

Auerbach. (cs) Schon eine ganze Weile stecken die Verantwortlichen in den Vorbereitungen für das Bürgerfest am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli. Wesentliche Neuerungen, so Vorsitzender Eugen Eckert bei der Hauptversammlung am Dienstagabend im Rathaussaal, betreffen die Bon-Kasse. Erstmals soll heuer der Einsatz von Elektronik die Arbeit der Helfer dort erleichtern. Zum anderen sollen die auf zwei reduzierten Schankstellen auf dem Oberen Marktplatz wieder auf drei wie früher aufgestockt werden.Eine Megaveranstaltung ist mit dem Gaujugendtag am Sonntag, 2. Juli, ausgerichtet vom Auerbacher Heimat- und Volkstrachtenverein, zu erwarten, wobei sich der Trachtlernachwuchs aus der ganzen Oberpfalz nach dem Mittagessen mit Tanzvorführungen beim Bürgerfest einbringt. Eröffnet wird diese Demonstration der Brauchtumspflege mit einem Gottesdienst um 10 Uhr je nach Witterung in der Pfarrkirche oder auf dem Marktplatz mit anschließendem Frühschoppen.Gegen 16 Uhr soll das Gaujugendtreffen ausklingen. Ab 17 Uhr wird die Blaskapelle Kirchenthumbach aufspielen. Das Programm für Samstag sieht um 16 Uhr die Eröffnung des Bürgerfestes von Bürgern für Bürger vor, gegen 17 Uhr heißt es dann voraussichtlich: "A'zapft is."Bürgermeister Joachim Neuß lobte die ehrenamtliche Tätigkeit im Stadtverband wie auch in anderen Vereinen. Man wisse die erbrachte Leistung zu würdigen. "Die Bürgermeisterkollegen der Nachbargemeinden beneiden mich darum." Zum einen wegen des Stadtanzeigers mit Veröffentlichung der Amtsmitteilungen, mit dem jeder Haushalt beliefert werde. Andere Kommunen müssten diese selbst in Umlauf bringen. Zum anderen um das im zweijährigen Turnus abgehaltene Bürgerfest.Die Stadt, so signalisierte der Rathauschef, werde in Abstimmung mit dem Stadtrat ihren Beitrag leisten. Über den Ablauf wird sich der Vorstand im September intern beraten. "Gut gewirtschaftet", so belegte die Kassenbilanz von Hauptkassier Josef Zimmermann. "Rücklagen sind notwendig", machte Vorsitzender Eugen Eckert deutlich, um im Bedarfsfall für den Stadtanzeiger darauf zurückgreifen zu können. An der Beitragshöhe von 30 Euro wurde nicht gerüttelt. Vereinen, die eine Stadtmeisterschaft austragen, winken vom Stadtverband 50 Euro. Anmeldungen nehmen Eugen Eckert und sein Stellvertreter Theo Schleicher entgegen.Im Blick zurück konnte Eugen Eckert den Adventsmarkt wieder als eine gelungene Veranstaltung abhaken. Sein Dank galt allen Beteiligten; den beiden Christkindern Selina Meisel und Rosa Weidinger, Emmi Meisel für die Instandhaltung der "himmlischen" Dienstkleidung, Anton Lord in der Rolle als Nikolaus, Alfred Graf für das Austüfteln des Preisausschreibens mit einer Gewinnausschüttung von 550 Euro, der Bläsergruppe Toesko, den Nitzlbucher Frauen, dem Chor der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule unter Leitung von Rita Schatz, dem Ain Karem Chor unter Leitung von Bianka Deml, der Knabenkapelle unter Ludwig Riedhammer unter Einbindung der Bergknappen.Rund 2000 Euro an Ausgaben seien beim Adventsmarkt vom Stadtverband gestemmt worden, unter anderem Geschenke an die jüngsten Besucher, Altenheime und die Regens-Wagner-Stiftung. Der Beitritt der Bad- und Hallengesellschaft zum Stadtverband habe nach einem Austritt zur konstanten Mitgliederzahl beigetragen. Die Abwicklung der Kegelmeisterschaften der vergangenen Jahre ließ Theo Schleicher Revue passieren. Derzeit wird die diesjährige Meisterschaft ausgetragen und auf den drei Kegelbahnen in Auerbach und Michelfeld um Holz gekämpft.Das erste Treffen der Vereine zur Vorbereitung des Bürgerfestes findet am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr im Schützenheim von 1890 statt.