Theatergruppe des Trachtenvereins startklar für die Premierenvorstellung

(cs) Die Theatergruppe des Trachtenvereins Auerbach kehrt am Wochenende mit einem Dreiakter auf die Bühne zurück. Die Komödie "Mit Vollgas ins Glück" von Ulla Kling feiert am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr im Kolpinghaus in Auerbach Premiere. Weitere Aufführungen folgen an gleicher Stelle am Sonntag, 30. April, und Samstag, 6. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr werden Kaffee und Kuchen serviert. Die Karten können täglich ab 14 Uhr unter 09643/84 21 reserviert werden. Der Eintritt kostet sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 14 Jahre. Zum Inhalt des Stücks: Andreas Grattler geht als Junior-Chef eines Autohauses neue, zeitgemäße Wege und erntet damit nicht immer die Zustimmung des Seniors. Während dieser zeitlebens im Overall selbst mit Hand anlegte, dirigiert der Sohn lieber seine Leute. Seine Neuerungen betreffen sowohl die treue Sekretärin als auch den Gesellen. Alles wendet sich, als der Senior endlich die Ratschläge seines Sohnes befolgt und zu "leben" beginnt. Dies geschieht dann aber in ganz anderer Form als erwartet. Akteure sind Thomas Sertl, Thomas Riedhammer, Markus Baumgärtel, Florian Himmelhuber, Martin Achatz und Patrick Hamerla sowie Katrin Himmelhuber, Susanne Lechner, Kerstin Meisel und Mandy Schmid. Bild: cs