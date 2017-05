Zum ersten Mal vor der Kommunalwahl 2014 praktiziert, schritt die Auerbacher Frauen-Union jetzt zur Neuauflage ihrer Bürgerinnenversammlung - sozusagen zur Halbzeit der Legislaturperiode. Etwa 20 Frauen kamen dazu ins Kolpingshaus.

Bordsteine absenken

Vorschriften im Weg

Mangel an Information

Vom Schulbus ausgesperrt

"Wir Frauen wollen unsere Heimat aus rein weiblicher Sicht betrachten, und wir wollen unsere Anliegen äußern, die wir auf dem Herzen haben", erklärte Vorsitzende Gabriele Appl zu Beginn. Neben dem Sprecher der CSU im Stadtrat, Herbert Appl, stellten sich seine Fraktionskollegen Helmut Zerreis, Uwe Ditz, Eugen Eckert und Ulrich Jung den Fragen, Beschwerden und Anregungen.Auf Stolperfallen im Stadtgebiet machte Elly Haberberger aufmerksam. An der Treppe zur Kirche wünschte sie sich eine Markierung, mit der die letzte Stufe für Menschen mit Sehschwäche deutlich erkennbar gemacht werde. Auch die Lichter im Boden vor dem Eingang des Rathauses oder Platten auf den Wegen im Friedhof, die sich abgesenkt haben, bergen die Gefahr, zu straucheln.Eine Lanze für Rollstuhlfahrer, für die Bordsteine von 10 bis 15 Zentimetern Höhe echte Hindernisse darstellen, brach Brigitte Koeser. Gefahren berge besonders die Engstelle an der Friedhofskirche. Mehrere Anregungen galten der Friedhofserweiterung und -sanierung. Angeregt wurden eine Beleuchtung der Hauptwege zur Leichenhalle und zum Priestergrab sowie eine auch in den Wintermonaten geöffnete Toilette.Breiten Raum nahmen die aktuelle Verkehrssituation in Auerbach und Verbesserungsvorschläge dazu ein. Als Schwerpunkte kristallierten sich die Bereiche um den Friedhof, Grünhof und Neumühle, aber auch das neu entstehende Baugebiet nach dem Kauf der alten Tennisplätze neben dem Gelände des Reitclubs Auerbach heraus. Belastungen durch Auto- oder Lkw-Verkehr, fehlende Geschwindigkeitsbegrenzungen und Querungshilfen oder Fußgängerampeln waren die Beschwerdepunkte. Angesichts rechtlicher Voraussetzungen sahen die Stadträte kaum Chancen, die Vorschläge umzusetzen.Ulrich Jung gestand ein, dass er selbst auf eine generelle Lösung vieler seit Jahren bekannter Verkehrs- und Parkprobleme warte. Seine Frage, wie weit die Frauen mit diesen Antworten zufriedengestellt seien oder sie als Vertröstungen empfinden, beantwortete Annemarie Hartmann. Sie äußerte ihren deutlichen Unmut und beklagte die Situation, dass viele Informationen meist nicht direkt und offen zu erhalten seien. Betont wurde aber auch, dass unvernünftiges Parken weder durch Regeln, noch durch eine Verkehrsüberwachung zu verhindern sei.Gabriele Wölfel wünschte sich einen Wochenmarkt mit örtlichen Anbietern von Obst, Gemüse, Eiern oder Milch. Stadtrat Appl gab zu bedenken, dass die Erfüllung der Vorschriften für Hygiene und Kühlkette sehr kostspielig sei. Dies beeinträchtige den Anreiz für die Händler.Der Bürgerbus in Hartenstein oder das Café Vergissmeinnicht für Senioren in Velden hielt Gabi Trenz für nachahmenswerte Beispiele. Über eine Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in Hof berichtete Birgit Barth.Auch zeigten die Stadträte offene Ohren für die Probleme einer Bürgerin aus Ranna. Ihr Sohn, der die 2. Grundschulklasse besucht, dürfe aus formellen und versicherungsrechtlichen Gründen nach der Nachmittagsbetreuung im Kinderhort nicht mit dem Schulbus fahren.