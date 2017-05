2018 wird die Christliche Umlandunion 40 Jahre alt. Die runde Jahreszahl steht schon unter den Vorzeichen der Kommunalwahlen 2020. Um den Wahlkampf erfolgreich zu bestehen, legt die CUU schon mal ein finanzielles Polster an.

Michelfeld. Führungsspitze und Mitglieder der Christlichen Umlandunion (CUU) trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Deuchler. Auf dem Programm standen auch Neuwahlen.Vorsitzender der CUU bleibt demnach Stadtrat Josef Lehner. Er wird vertreten von seinem Kollegen Johann Kaiser. Die Vorstandschaft wurde erweitert durch Stadträtin Maria Regn und den Ortssprecher aus Ranna, Wolfgang Meiler.Josef Lehner umriss die Leitlinien der CUU. So lege sie besonderen Wert auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und bemühe sich, die Lebensqualität im Umland und in Auerbach zu erhalten. Wichtig sei auch die Schaffung eines sozialen Netzwerks für Jugend und Senioren.Im Jahresrückblick erinnerte CUU-Vorsitzender Josef Lehner an den Einsatz für den Hochwasserschutz in den Fluren von Hagenohe. Dort werde Starkregen künftig über Rohre abgeleitet. Die ersten neun Rückhaltemulden seien bereits für 470 000 Euro realisiert.Gut angenommen werde der Radweg von Auerbach nach Gunzendorf, dem ein weiterer Ausbau bis nach Liegenz folgen soll. Dorferneuerungen in Ranzenthal, Hagenohe und Ohrenbach sollen dem Leben in den Dörfern mehr Qualität verleihen.Ein Ausflug führte die CUU-Mitglieder nach Kloster Weltenburg. Auf dem Plan standen auch Besuche bei besonderen Geburtstagen. Aktiv war die Christliche Umlandunion bei den Arbeitseinsätzen für die Bergwerksweihnacht.Josef Lehner wies auf die Breitband-Informationen hin, die am Donnerstag, 11. Mai, im Gasthaus Schenk in Michelfeld und am Mittwoch, 17. Mai, im Landgasthof Zum Mittler in Steinamwasser geboten werden. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.Siegfried Sattler informierte über einen ausgeglichenen Kassenstand. Die Kassenprüfer Luitpold Dietl und Wolfgang Meiler lobten die einwandfreie Buchführung.Johann Kaiser, stellvertretender Vorsitzender der CUU, hob die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Joachim Neuß und den städtischen Mitarbeitern hervor. Was den Haushalt betrifft, wurden die Schulden in den vergangenen acht Jahren jährlich um 600 000 Euro verringert.Einstimmig akzeptierten die Anwesenden eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Von bisher 15 Euro steigt er auf jährlich 20 Euro. Hans Kaiser stellte klar, dass die Mehreinnahmen für den kommenden Wahlkampf vorgesehen sind: "Wir wollen am Ende keine roten Zahlen auf dem Konto haben und müssen, im Gegensatz zu anderen Parteien, mit einem kleineren Budget auskommen."