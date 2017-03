Königstein. (swt) Für eine Verlegung der Bushaltestelle vom Naturbad-Eingang weiter in Richtung Breitenstein machte sich die Königsteiner CSU stark. Der Marktrat gab ihr jetzt einstimmig recht.

Die bisherige Bushaltestelle sei vor allem für schulpflichtige Kinder und Jugendliche gefährlich, stellten CSU-Mitglieder bei Kontrollen in eigener Regie fest. An mehreren Tagen hätten sie zwischen 7.10 und 7.30 Uhr zwischen fünf und acht Kinder vor Ort gezählt. Die Wartezeit verbrachten sie neben der Staatsstraße; eine Unterstellmöglichkeit bei schlechtem Wetter fehlt komplett.Der Schulbus blockiere bei der Anfahrt die rechte Fahrbahnseite, berichteten CSU-Vertreter im Marktrat über ihre Beobachtungen. Manche Verkehrsteilnehmer der Gegenrichtung hätten die Verkehrsinsel benutzt. Eine Verkehrsschau, die aktuell stattfand, habe ebenfalls eine Verlegung der Bushaltestelle gefordert. Favorisiert wird ein Standort in Höhe des Erwin-Badstuber-Gedenksteins.Mit ZNAS und RBO muss nun noch ein Ortstermin stattfinden. Für den Bau verheißt das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz eine 50-prozentige Förderung, wenn das Bushäuschen nicht mehr als 10 000 Euro kostet. Sollte der Bauhof in Eigenleistung tätig werden, fällt der Zuschuss weg. Der ZNAS würde zum Bushäuschen 500 Euro dazuzahlen.Der Marktrat stimmte der grundsätzlichen Verlegung der Bushaltestelle zu. Bürgermeister und Verwaltung wurden beauftragt, die Kosten zu ermitteln und die Förderung zu beantragen. Wenn diese Informationen vorliegen, wird der Antrag noch einmal dem Marktrat vorgelegt.